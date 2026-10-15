Soacha ya no da más: alcalde pide apoyo para que concesionaria de la Autopista Sur cumpla con obras

Por medio de su cuenta de X, el alcalde del municipio de Soacha, Julián Sánchez cuestionó el trabajo de la concesionaria Vía Sumapaz que realiza intervenciones en la Autopista Sur y, que según el mandatario, lo hace de manera irregular.

“La concesionaria @ViaSumapaz viene realizando intervenciones en la Autopista Sur sin ningún tipo de información previa a la comunidad ni a la Administración Municipal. Y como si fuera poco, las ejecuta en las horas pico, justo cuando miles de trabajadores, estudiantes y familias salen de Soacha hacia Bogotá”, aseguró Sánchez.

Y agregó, “Soacha ya está haciendo un esfuerzo enorme. Soportamos los efectos de la temporada de lluvias y las obras de TransMilenio, que entendemos como necesarias para el futuro de la movilidad regional. Pero lo que no vamos a aceptar es tener que cargar, además, con la mala planeación de una concesión que actúa como si la vía fuera suya”.

En ese orden de ideas, Sánchez hizo un llamado al Gobierno Nacional para que ponga la lupa sobre el cumplimiento de Vía Sumapaz con esta obra.

“Por eso hago un llamado directo a la @ANI_Colombia, como entidad que vigila este contrato:1. Que exija a la concesión informar con anticipación cada intervención.2. Que prohíba los trabajos en horas pico de salida y regreso de la ciudad.3. Que se coordine con la Alcaldía de Soacha un plan de manejo de tráfico real. La concesionaria no puede seguir haciendo lo que quiere”, concluyó.