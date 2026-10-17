Obra del megapuente de la Calle 13 alcanzó el 50% de avance: Alcalde de Bogotá, Galán

Un año después de la implosión de los antiguos puentes vehiculares de la calle 13 con carrera 50, conocidos como ‘El Pulpo’, en la localidad de Puente Aranda para la construcción de un megapuente para ‘La Nueva Calle 13′; el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las obras alcanzaron un 50% de su ejecución.

“Hace un año implosionamos los puentes de la calle 13 con avenida Las Américas para construir una nueva infraestructura de tres niveles: puentes elevados, una glorieta de segundo nivel para transporte público y un primer nivel para tráfico mixto. Hoy, este tramo de la Nueva calle 13 ya supera el 50% de avance.”, aseguró el mandatario.

La nueva estructura contará con tres niveles, el primero con una glorieta para tráfico mixto, carriles y ciclovía; un segundo con glorieta elevada de uso exclusivo para TransMilenio y un tercero con dos puentes vehiculares elevados de 520 metros sin semáforos.

Según el mandatario, en diciembre de este año quedará habilitado el puente sur del tercer nivel y, en enero de 2027, el puente norte.

“Estos dos elementos, más los puentes de tercer nivel y la glorieta, tienen que estar habilitados el año entrante en nuestro gobierno”, resaltó Galán.

Esta gran obra de infraestructura conectará de manera fluida cuatro corredores clave del occidente de Bogotá: