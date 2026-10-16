Alerta de salubridad en UPI La Rioja por cuerpo sin vida: comunidad no permite su levantamiento

Sobre el mediodía de este viernes 16 de octubre fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 19 años de edad al interior de la UPI La Rioja; sin embargo, la comunidad no ha permitido el ingreso de la Secretaría de Salud para el respectivo levantamiento del cuerpo.

En La Unidad de Protección Integral, UPI, La Rioja, un albergue y centro de atención ubicado en la localidad de Los Mártires viven más de 100 familias de la comunidad indígena Embera y el cuerpo sin vida de este joven sería un riesgo para la salud de las más de 300 personas que viven allí, en su mayoría menores de edad.

Según la comunidad, quienes dialogaron con el concejal de Bogotá, José Cuesta, no permitirán el retiro del cuerpo hasta que se realicen los rituales espirituales pertinentes de su pueblo originario del Chocó.

“El levantamiento lo permitirán realizar a partir de mañana, después de que llegue la comunidad y los deudos, o sea, la familia de la persona que falleció y se podrá, previo a que se realicen una serie de actividades espirituales propias de la comunidad, después de eso se hará el levantamiento” aseguró el cabildante en conversación con Caracol Radio.

La Secretaría de Salud se encuentra a las afueras de la UPI La Rioja a la espera de la autorización de la comunidad indígena para retirar el cuerpo del lugar; desde el distrito lamentaron los hechos.

“Desde el primer momento, equipos interdisciplinarios y de salud del Distrito hicieron presencia en el lugar para brindar atención integral y activar los protocolos correspondientes. Las entidades institucionales se mantienen en la zona en diálogo permanente y respetuoso con la comunidad y sus voceros, prestos a atender cualquier necesidad humanitaria, psicosocial o logística necesaria. Serán las autoridades competentes quienes realicen la investigación correspondiente sobre los hechos, y el Distrito reitera que está presto a colaborar en todo lo que se requiera.”