Paso a paso para consultar el saldo de sus cesantías en Protección: datos a tener en cuenta

Las cesantías son una prestación social que todo empleador debe pagar a sus trabajadores, la cual es adicional al salario ordinario.

Así, son un ahorro que ayudará en momentos específicos como, por ejemplo, en situación de desempleo o cuando se tiene intención de adquirir vivienda o estudiar.

El monto total que debe pagarse de las cesantías equivale a un mes de salario por cada año trabajado. Así mismo, las personas que no han cumplido con el tiempo establecido de todas formas recibirán una cantidad proporcional al período laborado.

Sin embargo, pese a los beneficios con los que cuentan, muchos no tienen claridad de dónde las tienen ni cómo consultar el saldo de sus cesantías. Por eso, aquí le damos un breve tutorial para saberlo.

¿Cómo consultar el saldo de sus cesantías en Protección?

Es fundamental hacerle seguimiento al saldo de sus cesantías con frecuencia para hacer realidad grandes proyectos de vida como su vivienda nueva o la educación de sus hijos.

De acuerdo con la página de Protección, las personas podrán consultar el saldo en cinco sencillos pasos a través del portal protección.com sin salir de casa y 100% online.

Este es el paso a paso para consultar el saldo de sus cesantías en Protección:

Ingrese a Proteccion.com , identifíquese como persona, seleccione ‘saber sobre cesantías’ y luego de clic en su estado laboral actual. Haga clic en la opción Certifácil. Diligencie los campos ‘tipo de documento’ y ‘número de documento’, autentíquese y luego haga clic en el botón ‘Continuar’. Elija la opción ‘Certificados para cesantías’ y seleccione ‘Certificados de saldos de cesantías’. Finalmente, de clic en el botón ‘Continuar’, elija si prefiere recibir la información a través de correo, WhatsApp o mensaje de texto y listo. De manera rápida recibirá el saldo de sus cesantías.

Hay que mencionar que antes de solicitar la constancia de saldo de sus cesantías, es importante que verifique que tenga sus datos de contacto actualizados. Esto lo podrá hacer a través de las líneas de servicio o desde la zona transaccional .

Otros datos importantes a tener en cuenta

En caso de que la constancia de su saldo de cesantías se tarde en llegar vía correo electrónico, asegúrese de revisar la carpeta de spam.

Finalmente, al recibir su constancia de saldo en su correo electrónico, cuando la vaya a abrir le pedirá una contraseña, allí deberá digitar su número de cédula y así tendrá acceso a la información.

¿En qué casos se pueden retirar las cesantías?

Según lo estipulado por el Ministerio de Justicia, las cesantías pueden ser usadas para: