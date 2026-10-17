Incendio forestal en Cucunubá, Cundinamarca: llamas consumieron una montaña

Sobre las once de la mañana de este sábado 17 de octubre, habitantes del municipio de Cucunubá a través de redes sociales solicitaron ayuda para extinguir las llamas de un incendio forestal que se registró en la vereda Chapala, por el riesgo de que el fuego llegara a las fincas cercanas.

Según Natalia Acevedo, habitante del sector y administradora de una Cabaña abierta al público en la zona, el incendio lleva activo más de 24 horas.

“Este incendio inició ayer antes de las 6 de la tarde y lo lograron controlar como a las 9 de la noche, sin embargo, a las cinco de la mañana de hoy, se volvió a reactivar y vinieron y lo volvieron a apagar. Pero desde las once del día que se volvió a activar y se pasó la colina y llegó a otra vereda que se llama Pueblo Viejo” aseguró la mujer, quien ha solicitado ayuda helicoportada debido a las dificultades en el acceso a la zona por tierra.

La comunidad se ha unido a los trabajos de extinción de las llamas, junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca y la Defensa Civil del municipio, quienes atendieron el llamado de los habitantes de la zona.

Desde la alcaldía municipal de Cucunubá, han solicitado a los habitantes del sector apoyo al equipo de emergencias para evitar que las llamas se sigan propagando.

“¡URGENTE! INCENDIO EN CHÁPALA AVANZA HACIA PUEBLO VIEJO. ¡Necesitamos tu ayuda! Acude con herramientas y apoya la emergencia. Llamado urgente a todas las personas que puedan ayuda.“, aseguraron desde la administración municipal en su cuenta de Facebook.