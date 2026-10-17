JEP desmiente a senadora María Clara Posada y le exige rectificar acusaciones de “turismo judicial”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desmintió las acusaciones realizadas por la senadora María Clara Posada del Centro Democrático quien recientemente señaló a ese tribunal de gastarse 56.435 millones de pesos en “turismo judicial” entre 2020 y 2026.

La institución transicional explicó que dicha cifra no corresponde solamente a viajes y comisiones, sino que tales 56.000 millones de pesos corresponden a todas las actividades misionales que se han desplegado a lo largo del país y entre 2018 y 2026 y solamente el 1% de dicho monto ha sido usado para comisiones al exterior (61 tiquetes).

Según las cifras de la JEP, con dichos 56.435 millones de pesos se han financiado actividades de audiencias, acompañamiento de protección a víctimas, exhumaciones y acreditación de víctimas en más de 330 municipios del país.

Con base en esa información, la jurisdicción le solicitó públicamente a la senadora Posada del Centro Democrático que rectifique sus aseveraciones sobre “turismo judicial” de la JEP.

Para ese tribunal, es otro intento de desinformar con miras a que se le quite más presupuesto y se reforme el periodo de duración de la jurisdicción. Por lo anterior, pidió transparencia en el debate.

“El debate público merece análisis riguroso, presentación de cifras completas, conceptos correctamente identificados y la ubicación del contexto necesario para interpretar las afirmaciones realizadas”, dijo la magistratura.

La respuesta sobre los viajes al exterior

En esa misma línea, los magistrados aclararon que de ninguna manera se han gastado 56.435 millones de pesos en 75 viajes al exterior como lo dijo Posada.

Desde la JEP indicaron que además los tiquetes al exterior han sido 61 en 8 años por motivos de relacionamiento con víctimas, y otros ya expuestos.

Asimismo, sobre la compra de tiquetes indicaron que se han gastado 286 millones de pesos en la compra de 61 tiquetes para comisiones fuera del país, entre ellas principalmente reuniones para acreditación y acercamiento con víctimas, reuniones con el presidente de la Corte Penal Internacional, una comisión de cuatro personas para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros.

Adicionalmente, la jurisdicción señaló que han sido invitados a conferencias en el exterior para explicar la innovación del modelo transicional.