Gobierno y Fedepapa acuerdan agenda para reducir costos y mejorar la rentabilidad de los paperos

La cosecha de papa en Boyacá, beneficiando a 300 familias con cultivos sostenibles y agroecológicos

El Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) acordaron una agenda conjunta orientada a reducir los costos de producción, mejorar la comercialización y fortalecer la productividad del sector papero en el país.

La hoja de ruta incluye cuatro líneas de acción: implementación de sistemas de riego eficientes, uso de semillas certificadas, transferencia de conocimiento y mecanización de los cultivos. Además, se analizarán alternativas de maquinaria que podrían disminuir hasta en un 50 % los costos de los pequeños productores, junto con estrategias para fortalecer la transformación y comercialización de la papa y reducir la intermediación.

De acuerdo con cifras citadas en el encuentro, Colombia cuenta con cerca de 90.000 productores directos de papa distribuidos en más de 39.000 unidades de producción agropecuaria. Fedepapa estima que la cadena productiva beneficia a más de 350.000 familias.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, señaló que se buscará fortalecer los sistemas de comercialización y transformación del producto, apoyados con líneas de crédito de largo plazo, seguros agrarios e incentivos para los productores.

Como parte de la agenda, el próximo 25 de octubre comenzarán mesas de trabajo con productores de Villapinzón, Cundinamarca, con el objetivo de avanzar en soluciones para mejorar la productividad y la rentabilidad del sector.