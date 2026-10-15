Asocolflores destaca el papel de las mujeres rurales en la floricultura

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, Asocolflores destacó la contribución de las mujeres al desarrollo de la floricultura de exportación en Colombia, sector en el que representan más del 60% de los 150.000 empleos formales generados por esta actividad y donde el 55% corresponde a madres cabeza de familia.

El gremio resaltó que ha fortalecido su compromiso con las trabajadoras rurales mediante programas enfocados en salud, liderazgo, equidad de género y bienestar familiar en las regiones productoras.

Según Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, la floricultura colombiana no habría alcanzado su posición como segundo renglón de exportación agrícola del país sin el aporte de las mujeres rurales, quienes además de participar en la producción de flores para más de 100 mercados internacionales, impulsan procesos de transformación social en los territorios.

Señaló que iniciativas como Floreciendo Juntos y Cultivemos la Paz en Familia buscan promover entornos laborales seguros, igualdad de oportunidades y herramientas de formación para fortalecer el desarrollo de las mujeres en el campo colombiano.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura realiza una jornada especial en Pitalito con entrega de créditos, feria de servicios, exhibición de productos y espacios de diálogo para reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo del campo colombiano.

La conmemoración cobra especial relevancia en un país donde 6,1 millones de mujeres viven en zonas rurales y una de cada tres que trabajan lo hace en actividades como la agricultura, la ganadería o la pesca. La iniciativa busca visibilizar su papel en la producción de alimentos, el liderazgo comunitario y la transformación de los territorios rurales.