Pese a las fuertes lluvias en Cundinamarca aún hay alerta por desabastecimiento de agua

Las dos primeras semanas de octubre, marcadas por las fuertes lluvias y emergencias en Cundinamarca, no representan la superación de la contigencia hidríca en el territorio: así lo confirmó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, ya que, a la fecha, 22 municipios se mantienen bajo algún grado de alerta por desabastecimiento hídrico y hasta calamidad pública.

El director de la CAR, Alfred Ballestero, explicó que el mes de septiembre alcanzó temperaturas extremas de hasta 3.2°C por encima del promedio normal, lo cual deja suelos secos y quebradizos, coberturas vegetales en estado de estrés hídrico severo, razón por la cual las lluvias han sido absorvidas por el suelo y no representan una mejoría para los caudales hídricos.

“Hoy, la tierra está actuando como una esponja: absorbe e hidrata los suelos en sus procesos biológicos naturales antes de permitir la escorrentía hacia nuestras fuentes hídricas superficiales”, aseguró Ballesteros.

Municipios en alerta por desabastecimiendo de agua en Cundinamarca

Según las alertas de La red de estaciones de la CAR que reporta en tiempo real el estado de las quebradas, ríos y otros cuerpos de agua del territorio a la fecha dos municipios se encuentran en Calamidad Pública: Puerto Salgar (Bajo Magdalena) y Viotá (Tequendama).

Alerta Roja: Caparrapí, Vergara, Villeta, Chaguaní, Silvania y El Colegio.

Alerta Naranja: Villagómez, Facatativá, Apulo y Cachipay

Alerta Amarilla: Chiquinquirá, Buenavista, Caldas, San Miguel de Sema, Saboyá, Anapoima, Anolaima, La Mesa, Quipile y San Antonio del Tequendama

Razón por la que hacen un lamado a no bajar la guardia y cuidar el recurso ante la reciente declaratoria de la llegada oficial del Fenómeno de El Niño al territorio nacional.