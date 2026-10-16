WTW anuncia su unión a la campaña Vamos Pa’Lante con $74 millones
Margarita María López, Country Head Colombia de WTW, se unen a la campaña de Caracol Radio Vamos Pa’ Lante.
WTW anuncia su unión a la campaña Vamos Pa’Lante con $74 millones
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Desde WTW, Margarita María López, Country Head Colombia anunció la importante donación para la campaña de Caracol Radio, Vamos Pa’Lante.
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Iniciativa Vamos Pa’lante 2026:
La iniciativa liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, acompaña a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.
La iniciativa, en su novena edición, busca apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.
En esta oportunidad, la iniciativa también brindará atención a 500 estudiantes afectados tras la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos alumnos pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Libre de Pereira y la Uniclaretiana de Quibdó.
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Donación de WTW:
“Nosotros en WTW Colombia asesoramos a los clientes en materia de riesgos, tenemos un enfoque constructivo y sobre todo a construir país. Es por esta razón que, este año vamos a contribuir con $74 millones de pesos, es un granito de arena pero todo suma”.
La empresa se ha sumado a esta campaña desde el año 2021.
¿Cómo donar en Vamos Pa’lante 2026?
Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:
- Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo
- Cajeros de la Red Aval
- Con la llave @vamospalante
- En www.vamospalante.com.co
- Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org
Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...