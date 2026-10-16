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WTW anuncia su unión a la campaña Vamos Pa’Lante con $74 millones

Desde WTW, Margarita María López, Country Head Colombia anunció la importante donación para la campaña de Caracol Radio, Vamos Pa’Lante.

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Iniciativa Vamos Pa’lante 2026:

La iniciativa liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, acompaña a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.

La iniciativa, en su novena edición, busca apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.

En esta oportunidad, la iniciativa también brindará atención a 500 estudiantes afectados tras la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos alumnos pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Libre de Pereira y la Uniclaretiana de Quibdó.

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Donación de WTW:

“Nosotros en WTW Colombia asesoramos a los clientes en materia de riesgos, tenemos un enfoque constructivo y sobre todo a construir país. Es por esta razón que, este año vamos a contribuir con $74 millones de pesos, es un granito de arena pero todo suma”.

La empresa se ha sumado a esta campaña desde el año 2021.

¿Cómo donar en Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

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