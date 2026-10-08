UTB anunció donaciones de $118 millones en su séptimo año haciendo parte de Vamos Pa’Lante
La rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Alicia Bozzi Martínez, estuvo en 6AM W manifestando su apoyo a Vamos Pa’Lante.
La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) es una de las instituciones que decidieron sumarse a la campaña Vamos’Pa Lante, la cual en 2026, con su novena edición, buscará apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas para que puedan terminar sus estudios y graduarse.
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La rectora Alicia Bozzi Martínez habló en 6AM W de Caracol Radio sobre el nuevo compromiso que acoge la UTB con Vamos Pa´Lante 2026 y los esfuerzos propios que viene acogiendo la institución para brindarle mejores condiciones educativas a sus estudiantes.
Donaciones por $118 millones a Vamos Pa’Lante 2026
Bossi Martínez agradeció a los donantes que han canalizado su solidaridad a través de la UTB para la campaña Vamos Pa’Lante 2026, sumando ya $118 millones de pesos:
- Donación anónima de empresario en Cartagena: $60 millones
- Tabot Colombiana (empresa estadounidense): $32′040.000
- Aguas de Cartagena: $26′700.000
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?
Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:
- Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo
- Cajeros de la Red Aval
- Con la llave @vamospalante
- En www.vamospalante.com.co
- Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org
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David Otero
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