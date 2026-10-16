Tras terremoto, Cali y Risaralda trazan ruta de demolición para avanzar con la reconstrucción

Se cumplen dos meses tras el terremoto que sufrió el país, el pasado 10 de agosto donde las ciudades y departamentos más afectados a nivel estructural fueron Quibdó, Cali, Pereira, Armenia, Chocó, Quindío y San José de Palmar, pero ahora viene la segunda fase, la reconstrucción.

Para esto, en el programa 6 AM W abrió el espacio para que tanto el Alcalde de Cali, Alejandro Eder como el gobernador de Risaralda Juan Diego Patiño, hablaran sobre cual está siendo la ruta para comenzar con la restructuración en las ciudades, “nosotros aquí en Cali empezamos las demoliciones prácticamente desde el veinte de agosto. Luego, cuando primero salieron los decretos de emergencia del gobierno nacional, se nos liberaron unos recursos que eran de destinación específica y con esos también hemos ido avanzando”. Aseguró Eder.

Según comenta, comenzaron las demoliciones desde 20 de agosto, donde analizaron que setenta edificios que deben ser demolidos, en donde ya han demolido siete edificios y siete que estan en proceso.

Este 15 de octubre, tuvieron reunión con el Fondo Milagro para demoler 30 edificios, sin embargo aclararon que lo más importante es priorizar el bienestar de los ciudadanos “respetando la dignidad de los que vivían allí, porque no solo es demoler, es transitar con los recuerdos, muebles de las personas”, asimismo los escombros se convierten en roca muerta para reparar vías de Cali y adoquines

Por otro lado, el gobernador de Risaralda comentó que ya se entregaron los primeros subsidios desde el Fondo Milagro y ya se encuentran gestionando el segundo giro.

“A través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGR), está dispersando en el territorio departamental. Nosotros estamos solicitándole también al Fondo Milagro la oportunidad de que nos ayude con ingenieros estructurales para hacer las últimas revisiones técnicas que las alcaldías han pedido a través de los PMU”. Afirmó Patiño

Ambos comentaron que están reconstruyendo en donde ocurrieron los colapsos, puesto que están disponiendo de lotes en donde antes habían edificios de tres pisos, ahora serán de siete u ocho pisos para beneficiar a las personas que perdieron sus viviendas.

La respuesta del Gobierno Nacional, para recuperar los departamentos aseguran que ha sido muy eficiente y a su vez, han dado pronta respuesta y cumplimiento de fechas relacionado con la entrega de recursos del Fondo Milagro.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:49 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: