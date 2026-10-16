Viernes 16 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Monumento a los fundadores de Armenia, el tronco y el hacha en el parque de Los Fundadores de Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sigue la polémica en Quimbaya Quindío por el proyecto Territorio Panaca, un juez anuló el trámite del cabildo abierto liderado por el concejo y la alcaldía para modificar el POT e incluir este proyecto turístico.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya falló a favor de la ciudadanía y determinó que la Alcaldía y el Concejo Municipal vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la participación política y democrática, durante el trámite de modificación excepcional del PBOT para incorporar el proyecto Territorio PANACA.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En consecuencia, el juez ordenó dejar sin efecto el trámite adelantado ante el concejo y devolverlo a la alcaldía, para garantizar las condiciones de información y participación ciudadana exigidas por la ley.

El fallo abre la oportunidad de construir una discusión pública, informada y colectiva sobre el futuro de Quimbaya y las implicaciones ambientales, económicas y sociales de un proyecto de esta magnitud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la tarde del jueves 15 de octubre se presentó aparatoso accidente de tránsito al sur occidente de Armenia.

El siniestro vial se presentó en el barrio La Patria donde un vehículo particular negro de placas KLV187 sufre volcamiento total por razones desconocidas y queda con las llantas para arriba.

Fueron momentos de angustia para los ocupantes del vehículo que fueron auxiliados por personas del lugar y luego atendidos por personal de ambulancias, se desconoce el número de lesionados, el hecho provocó gran congestión vehicular en el sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los homicidios en Armenia, un hombre fue asesinado con arma de fuego.

El hecho se presentó el martes 13 de octubre de 2026, sobre la medianoche, en la manzana 8 del barrio La Virginia, donde resultó lesionado con arma de fuego Juan David Londoño Torres de 21 años de edad que murió debido a la gravedad de las heridas.

Más información Jueves 15 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

De acuerdo a la información recolectada, la víctima se encontraba en su residencia y al salir de la misma, fue abordado por hombres que se desplazaban en una motocicleta y le ocasionan las lesiones con disparos de arma de fuego acabando con su vida.

Según la Policía esta persona presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía en Calarcá, hizo efectiva una orden de captura contra un hombre de 28 años de edad conocido con el alias de “Flash”, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La investigación está relacionada con hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2026, cuando, de acuerdo con la información recopilada dentro del proceso, el hoy capturado habría agredido a su pareja sentimental, causándole lesiones en la espalda y uno de sus brazos con un elemento contundente. Como consecuencia de las lesiones, la víctima recibió una incapacidad médico-legal de 20 días.

Asimismo, dentro del proceso se establecieron presuntas amenazas contra la mujer y sus dos hijos menores de edad. De acuerdo con la investigación, los menores también habrían sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas y verbales en hechos anteriores, al intentar defender a su progenitora.

Gracias a las actividades investigativas y a la recolección de elementos materiales probatorios, de manera rápida se obtuvieron elementos que permitieron solicitar y hacer efectiva la correspondiente orden judicial.

De acuerdo con la información aportada, el capturado se encontraba bajo el beneficio de libertad condicional y registra anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, así como investigaciones por concierto para delinquir agravado y tráfico y porte de estupefacientes.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente donde un juez ordenó medida de aseguramiento intramural.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El representante a la cámara por el Quindío de Cambio Radical, John Edgar Pérez mediante gestiones logró aumentar el presupuesto para el departamento del Quindío

El representante a la Cámara por el Quindío, John Edgar Pérez Perea, anunció que, como resultado de las mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, logró un incremento en los recursos proyectados para el departamento dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La asignación presupuestal para el Quindío pasa de $596 mil millones a $753 mil millones, una cifra que representa un aumento reportado de $156 mil millones y que será objeto de discusión en el segundo debate del proyecto ante las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República

. Le sirve al QUINDÍO Este incremento busca fortalecer la inversión en sectores fundamentales para el desarrollo regional, entre ellos vivienda, educación, transporte, agricultura y desarrollo rural, minas y energía, y deporte, áreas que inciden directamente en las oportunidades y la calidad de vida de los habitantes del departamento.

En su calidad de coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación, Pérez Perea ha participado en las mesas de trabajo orientadas a revisar y gestionar mayores recursos para el Quindío, con el propósito de que las necesidades del territorio tengan mayor presencia en la distribución de la inversión nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío dijo que es clave el diálogo con el ministerio de Educación ante la advertencia de disminución de recursos a las universidades públicas

Y es que se ha generado una alerta por el eventual recorte de recursos a las universidades públicas en el presupuesto general de la nación para el año 2027.

Precisamente el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dio a conocer que es fundamental el diálogo con la ministra de educación para generar la articulación correspondiente.

Explicó que no es un tema que quiera el gobierno nacional puesto que recordó que los primeros años de su mandato tuvo un recorte de 70 mil millones del gobierno pasado. Resaltó que los recursos que tiene el departamento y la nación están complejos por eso es clave recuperar la confianza mediante proyectos estratégicos para fortalecer el recaudo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este 15 de octubre la comisión bicameral de seguimiento a la atención del terremoto del Congreso citó al gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, para que le explique al país en dónde están los recursos para la reconstrucción del país tras la emergencia del pasado 10 de octubre.

Para empezar, hay varias fuentes de las que el Gobierno de Abelardo de la Espriella espera sacar estos recursos, pero no hay claridad sobre ninguna de esas vías, El Fondo Milagro, que reúne donaciones y otros dineros, Los recursos recaudados por la fundación de la primera dama Ana Lucía Pineda (que deberán terminar en el Fondo Milagro).

Un proyecto de ley con mensaje de urgencia para modificar el presupuesto de este año (2026), y lograr contar con $2,7 billones del recaudo nacional de deudores morosos en impuestos. Y el proyecto de Presupuesto para 2027, en el que habría una bolsa de $3,9 billones, y que está discutiendo el Congreso justo ahora.

Sobre ese último punto, el Presupuesto de 2027, se ha generado una dura polémica por cuenta de una denuncia del representante del Centro Democrático, Durguez Espinosa, del departamento de Risaralda, quien asegura que no hay plata y que además hay un “mico” que buscaría enredar los dineros del próximo año para la reconstrucción.

“En el presupuesto de 2027, que se va a aprobar, sea hoy o este fin de semana, no hay una cifra que diga que va para el terremoto”, dijo Espinosa, y cuestionó el artículo 91 de la ponencia, que contempla recursos para atender el terremoto, pero también se echa mano de ahí para gastos relacionados con el control del orden público y la prevención y atención de otros desastres.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte, John Edgar Pérez, de Cambio Radical, explicó que el Fondo Milagro está diseñado para recibir recursos de diferentes fuentes, incluidos los dineros del presupuesto nacional, donaciones y créditos.

Sin embargo, reconoció que todavía no existe una cifra concreta. Sobre lo que hay hasta el momento, señaló: “Este año ya tenemos un billón de pesos en el Presupuesto para la atención de los damnificados, se habla de recaudar cerca de $2,7 billones de pesos con los decretos de emergencia, más un crédito del Banco Mundial de $1,1 billones de pesos”, explicó.

Pero, sobre lo que viene para 2027, señaló que los artículos 84 y 85 de la ponencia presupuestal, contemplan mecanismos para reorientar recursos que no se ejecuten hacia la atención de los territorios afectados por el sismo. Ahora, Espinosa insistió en que los recursos deben quedar de manera expresa en el presupuesto del próximo año, lo cual no ha ocurrido, y no a disposición del Ejecutivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

15 Edificaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto ya han demolido en el municipio de Quimbaya en el Quindío, uno de los más golpeados por el sismo, el alcalde alerta porque no hay suficientes viviendas para arrendar y por eso algunos damnificados permanecen en albergues

El alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez Brito habló de cómo avanza el proceso de demolición, reactivación, recuperación y reconstrucción del municipio más afectado por el terremoto en el Quindío

El alcalde explicó “hemos terminado en gran parte las demoliciones, intervenciones, remoción de escombros. Ya estamos en la fase de reactivación económica. Ya la gran mayoría de los ciudadanos del municipio están en el proceso de reconstrucción de sus viviendas.

Yo pienso que estamos trabajando todos de la mano, juiciosos, esperando que este diciembre empiece a cambiar un poco la cara de nuestro municipio, pero también sobre todo la economía, pero los comerciantes hoy están muy afectados, muy aporreados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El mandatario del municipio luz del Quindío y la preocupación por la permanencia de damnificados en los albergues porque no hay viviendas para arrendar y explicó “desde el mismo 10 de agosto, tenemos habilitado un albergue. Días después o posteriores se habilitó otro. Han salido aproximadamente cerca de la mitad. Tenemos cerca de 30, 35 familias todavía en los albergues.

Y agrego “Las ayudas humanitarias a través de subsidios de arrendamiento del Gobierno Nacional ya llegaron el primer mes. No todos los ciudadanos que salieron censados, que se censaron y salieron beneficiados, reclamaron ese subsidio. Siguen a la espera ahí de que se haga ese reclamo y esperando.

Así hemos tenido un inconveniente. Ha sido muy difícil que los ciudadanos encuentren vivienda para arrendar. Entonces, eso ha sido, digamos, que ese déficit habitacional que tenemos en el municipio, que ha dificultado y ha imposibilitado para que los albergues estén cerrados al día de hoy.

Pero seguimos trabajando y ayudando a todos esos ciudadanos para que puedan retornar a una normalidad. Nosotros hemos hecho y hemos radicado diferentes solicitudes en los en los ministerios. Hemos recibido, sí señor, hemos recibido respuesta, hemos recibido varias invitaciones a Bogotá y digamos que estamos en el proceso de inicio, de cómo se van a materializar esas obras.

Estamos hablando de intervenciones en los colegios. Hay también un compromiso por parte del Gobierno Nacional de unas viviendas, de 160 viviendas en nuestro municipio, que se van a entregar. Digamos que eso va por un buen camino.

El alcalde de Quimbaya confirmó que no han podido regresar a la sede de la Alcaldía afectada por el terremoto y precisó “no hemos regresado, porque La alcaldía está esperando un diagnóstico patológico estructural para poder ya saber qué intervenciones hay. Nosotros tenemos con el estudio el con el levantamiento por parte de los ingenieros, con la valoración del puesto de mando unificado, con la atención de desastres, bueno, cumpliendo con todos los requisitos,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sobre las demoliciones el alcalde puntualizó “hemos demolido 15 edificaciones grandes. O sea, muchas más pequeñas, pero 15 grandes. Y nos quedan todavía unas pocas también por intervenir, que estamos haciendo ese trámite de autorización, el acto administrativo, notificación y demás.

Sobre la basílica menor el mandatario de Quimbaya subrayó “Hemos trabajado de la mano con la con la diócesis. Estamos a la espera de un estudio técnico especializado que es el que va a determinar. Pero parece ser que sí. La intervención hay que hacerla, pero no para demoler en su totalidad, sino hacer una intervención y mitigar el riesgo.

Alcalde, ¿Quimbaya tendrá Festival de Velas y Faroles en diciembre?

Totalmente. Estamos trabajando desde antes del terremoto teníamos ya el papel y estamos haciendo la entrega de todo ese material a los ciudadanos y seguimos trabajando, porque esa es nuestra fuente de ingreso en diciembre. La reactivación económica que en otro va a estar el festival. Aspiramos de salir adelante una propuesta que le radicamos a Fontur hace algunos días, el festival no sea dos días, sino que sea cuatro días.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fundación en el Quindío que brinda atención a más de 40 adultos mayores lanzó llamado de SOS debido a las afectaciones tras el terremoto

Tras dos meses del terremoto que impactó la infraestructura del departamento una de las afectadas fue la fundación Manos Unidas de Dios ubicada en la vereda Pantanillo en la vía Armenia- Montenegro por lo que solicitan recursos para lograr reconstruir y continuar con la atención correspondiente.

El director de la fundación, Gustavo Adolfo Gutiérrez manifestó que cuentan con un hogar para 48 adultos mayores y con un proyecto para la formación de jóvenes en enfermería y geriatría.

Evidenció que el terremoto dejó graves afectaciones en la infraestructura como son techos y paredes colapsados, daños en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, las habitaciones que tuvieron que ser reorganizadas y espacios de formación que ya no pueden utilizarse con normalidad.

Reconoció que las primeras semanas de la emergencia la solidaridad fue alta puesto que llegaron ayudas como medicamentos, alimentos y pañales, pero actualmente han sido olvidados por lo que apuntan a la reconstrucción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue claro que el proceso es costoso por lo que se requieren cerca de 400 millones de pesos solo en una primera unidad que fue altamente afectada. Envío un llamado al apoyo como materiales para la construcción que permita intervenir el lugar y también recursos económicos para lograr pagar la mano de obra.

Destacó que si cuentan oportunamente con los recursos necesarios estiman que la unidad para adultos mayores que debe ser reconstruida desde cero podría levantarse utilizando una estructura liviana en aproximadamente tres meses.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Nolby Muñoz, habitante de la vereda Barcelona Baja de Circasia, recibió la tercera vivienda entregada por Adopta un Hogar en Colombia y la primera de las 40 que la iniciativa tiene previstas en Quindío.

Grupo Argos y Nicky Jam aportaron el kit de vivienda y la Federación Nacional de Cafeteros e Isagen aportaron la mano de obra necesaria para su construcción, bajo un modelo de suma de capacidades para avanzar en la reconstrucción.

La entrega hace parte del compromiso de Adopta un Hogar de aportar 1.000 viviendas para familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia.

Nolby Muñoz recibió este miércoles las llaves de su nuevo hogar en la vereda Barcelona Baja, zona rural de Circasia, convirtiéndose en la tercera familia beneficiada por Adopta un Hogar en el país y la primera en Quindío.

Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos explicó “Nolby Muñoz Vargas tiene 53 años y ha construido su vida en la vereda Barcelona Baja de Circasia. Además de su trabajo formal, desarrolla actividades de artesanía y cultiva café y plátano, actividades que complementan su sustento y mantienen su vínculo con el territorio.

El terremoto del 10 de agosto afectó gravemente la vivienda en la que residía. Desde entonces ha permanecido en una solución construida con materiales provisionales en un predio familiar. La emergencia también afectó a su hermano y a su cuñada, cuya vivienda colapsó, obligándolos a reorganizar temporalmente sus condiciones de habitación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros “El compromiso de Grupo Argos y Nicky Jam a través de Adopta un Hogar contempla 500 viviendas en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia.

La entrega en Circasia representa el inicio de la ejecución del frente previsto para Quindío y evidencia el modelo de colaboración que Adopta un Hogar está desplegando para cumplir su compromiso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades advierten que el 90% de los habitantes de calle en Armenia portan armas blancas por eso intensifican operativos para garantizar la seguridad

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez enfatizó que la ciudad es la más relevante en temas de seguridad al ser la capital y al contar con el 60% de la población por eso tiene el número más alto de hechos delictivos.

Frente a esto el funcionario explicó que han sido contundentes mediante los comandos situacionales en articulación con las entidades territoriales como es la alcaldía de Armenia.

Señaló que establecen estrategias como el plan despertar, desarme y retorno debido a que la ciudad vive una problemática álgida respecto a los habitantes en situación de calle.

Advirtió que el 90% de esta población porta armas blancas lo que genera gran preocupación, pero también dio a conocer que este número es proporcional al consumo de sustancias psicoactivas por eso articulan esfuerzos con otras entidades como es el hospital mental de Filandia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asimismo, señaló que con el plan retorno han logrado regresar a sus lugares de origen a un número considerable de habitantes de calle.

A propósito, en pleno centro de Armenia en el sector de la carrera 14 #22-21 se registró alteración de orden público debido a la pelea entre habitantes en situación de calle.

Uno de ellos la emprendió contra otro al parecer reclamándole por sustancias psicoactivas lo que generó intranquilidad en la zona. Poco después llegó la patrulla de la Policía, pero quien protagonizó el altercado se fue del lugar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A través del Decreto 248 del 9 de septiembre de 2026, la alcaldía de Calarcá estableció prohibiciones y restricciones para promover el uso responsable del recurso hídrico, evitar quemas y reducir los riesgos ambientales en zonas urbanas y rurales.

Ante las condiciones climáticas asociadas a la temporada de menos lluvias y los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la Alcaldía de Calarcá adoptó medidas preventivas y de mitigación del impacto ambiental, orientadas a proteger las fuentes hídricas, prevenir incendios forestales y fomentar el uso responsable del agua en el municipio.

Las disposiciones quedaron establecidas mediante el Decreto 248 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el alcalde municipal, Juan Sebastián Ramos Velasco, en concordancia con las responsabilidades territoriales en materia de gestión del riesgo de desastres y protección de los recursos naturales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La medida se enmarca en un contexto nacional de especial atención frente al fenómeno de El Niño, cuyos efectos pueden traducirse en mayores temperaturas, disminución de las precipitaciones y presión sobre la disponibilidad de agua. Por ello, la Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos responsables y contribuir a la prevención de emergencias ambientales.

El decreto establece las siguientes prohibiciones y restricciones, aplicables en las zonas urbanas y rurales del municipio: Prohibición de quemas: no se permiten las quemas abiertas controladas, la quema de pastizales, bosques, matorrales, llantas, residuos de jardín, ni otros materiales, tanto en predios privados como en espacios públicos. También están prohibidas las fogatas.

Restricciones al uso del agua: mientras persista la temporada de menos lluvias, se prohíbe llenar piscinas y estanques artificiales con fines recreativos, salvo las excepciones justificadas por razones de salubridad, obras públicas o emergencias.

Uso eficiente del recurso hídrico: se restringe el riego de jardines, zonas verdes, ornatos y campos deportivos con agua potable cuando implique un uso ineficiente o suntuario.

Lavado de vehículos: no se permite lavar vehículos en lugares distintos a los autorizados por las autoridades competentes.

Prohibición del desperdicio de agua: se restringe el lavado de fachadas, andenes, portales, parqueaderos y otras superficies mediante mangueras o sistemas de flujo continuo cuando implique desperdicio o uso suntuario del recurso, con las excepciones contempladas en el decreto.

Protección de las fuentes hídricas: está prohibido arrojar o disponer basuras y residuos en las fuentes de agua o cerca de ellas. Disposición adecuada de residuos: no se permite depositar basuras en lugares u horarios diferentes a los establecidos por las empresas prestadoras del servicio de recolección, ni quemar residuos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Unidad de Reacción Inmediata Ambiental, URIA, de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, atendió un total de 480 denuncias ambientales durante lo corrido de 2026, como parte de las acciones de vigilancia, control y protección de los recursos naturales en el departamento.

De acuerdo con el balance presentado por Olga Patricia Castillo, de la URIA, el municipio de Armenia concentró el 41,4 % de las denuncias, seguido de Calarcá, con el 17 %, y Salento, con el 7,8 %. Los reportes restantes correspondieron a los otros nueve municipios del Quindío.

En cuanto a las principales problemáticas identificadas, el 60,78 % de las denuncias estuvo relacionado con afectaciones forestales; el 10,14 %, con quemas; el 7,76 %, con vertimientos, y el 6,47 %, con la inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición.

Como resultado de las acciones adelantadas, y en articulación con la Policía Nacional, se registraron 16 capturas. Asimismo, se realizaron decomisos preventivos de 40,65 metros cúbicos de madera, 3.198 piezas de guadua y 121 bultos de carbón vegetal. También se decomisó una motobomba estacionaria que, según el reporte, estaba siendo utilizada para la extracción de agua.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Quindío, tiene nuevo director (e), se trata de Germán Cabrera Gutiérrez, quien es Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás y Doctor en Psicología de la Universidad de San Buenaventura.

En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Quindío lleva 12 años en Carrera Administrativa como Profesional Especializado, donde se ha desempeñado como Coordinador del área de Asistencia técnica, Enlace de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Supervisor de contratos de Protección, Profesional de Defensoría de Familia, entre otros cargos. A partir de la fecha, se encuentra como director (e) del ICBF Regional Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 1.000 citas de negocios en la Feria Ambiental de la Cámara de comercio ExpoR 2026

Expo R 2026 es una iniciativa de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío que impulsan la sostenibilidad empresarial

En su sexta versión, Expo R 2026, conectó soluciones sostenibles con empresas de diferentes sectores económicos, promoviendo nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de una cultura de consumo consciente.

Durante la jornada, 70 marcas de la línea sostenible presentaron sus productos, servicios y soluciones ambientales ante más de 60 empresarios de sectores como la gastronomía, la construcción y otras actividades económicas, interesados en conocer alternativas que contribuyan a la transformación sostenible de sus negocios. La rueda de negocios se desarrolló bajo la metodología Speed Date, que facilitó encuentros ágiles y estratégicos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío registró 415 especies de aves durante el October Big Day, una cifra histórica que contribuyó a que Colombia ocupara el primer lugar en este evento mundial de ciencia ciudadana.

Colombia ocupó el primer lugar en el October Big Day, evento mundial de ciencia ciudadana promovido por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. El país registró 1469 especies, y el departamento del Quindío aportó 415, un hecho histórico, pues en versiones anteriores del evento nunca se había superado la barrera de las 400 especies.

Entre las localidades, la de mayor número de registros fue Kiraikai Ecolodge, en el Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen (Filandia), con 148 especies durante la jornada, lo que además la ubicó en el sexto lugar a nivel nacional entre las localidades con más registros. Le siguieron el Santuario Santa Fe, en La Tebaida, y SoñArte, en Córdoba.

En cuanto a observadores, el joven de 14 años Alejandro Williams fue quien más especies registró en el departamento, con 195, lo que además le valió el séptimo lugar a nivel nacional.

La CRQ participó con rutas de observación en sus predios de conservación: Bremen-La Popa, en Filandia; Finca La Montaña, en Salento; la ruta Cócora-La Cascada y Finca La Picota.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Beneficios en materia de pago de impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio —ICA—, Delineación Urbana, entre otros, están vigentes en el municipio, por lo cual la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Hacienda, invitó a los contribuyentes a que se acerquen a las dependencias para que confirmen si son objeto de dichos incentivos o alivios adicionales a las medidas transitorias establecidas en el Acuerdo 372 de 2026.

En el impuesto Predial Unificado existen beneficios para bienes de uso público, inmuebles destinados al culto religioso, instituciones educativas, culturales y deportivas, entidades sin ánimo de lucro y predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, entre otros. También se contemplan alivios para víctimas del conflicto armado, de acuerdo con la ley 1448 de 2011.

En materia de ICA, existen exclusiones, actividades no sujetas e incentivos para la generación de empleo formal e inclusivo. Las empresas que vinculen personas con discapacidad residentes en Armenia pueden acceder a un beneficio de hasta el 50 %, mientras que aquellas que amplíen su planta de personal con habitantes de Armenia pueden acceder a un 20 %, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Durante 2026, las actividades de construcción, demolición, instalaciones y acabados pueden acceder a beneficios en el ICA asociados a la generación de empleo directo: 28 % cuando se generan entre 10 y 20 empleos y 65 % cuando se generan 21 o más empleos. Adicionalmente, el sector cuenta con una reducción del 40 % en el impuesto de Delineación Urbana durante 2026.

También existen beneficios específicos para actividades desarrolladas en la central Mayorista, proyectos de parqueaderos, entidades del sector cooperativo que otorguen becas y vehículos eléctricos de servicio público matriculados en Armenia, entre otros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA amplía las alternativas para el pago de su factura de acueducto, alcantarillado y aseo, con la posibilidad de programar el débito automático de la factura a través de las aplicaciones de Davivienda y DaviPlata.

Esta opción busca brindar mayor comodidad a los usuarios y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, mediante herramientas digitales que permiten realizar el proceso desde el celular sin tener que desplazarse a un punto físico.

Para acceder a esta alternativa, los usuarios deben ingresar a la aplicación correspondiente, buscar la opción ‘Pagar’ y seleccionar ‘Programar pago’. Posteriormente, deben ingresar los datos solicitados, seleccionar Armenia y Empresas Públicas de Armenia, y registrar como número de referencia el número de contrato que aparece en la parte superior de la factura.

Para identificar la programación, pueden asignarle el nombre EPA y continuar con las instrucciones indicadas por la plataforma para completar el proceso.

Asimismo, los usuarios pueden realizar el pago de su factura a través de la página web de Davivienda www.davivienda.com

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la participación del director de la Casa Delegada del Quindío en Bogotá, Carlos Andrés Quintero Segura, inició este jueves ‘Cafés de Colombia Expo 2026’, una de las ferias más importantes del sector cafetero, que se desarrolla en Corferias, en Bogotá, del 15 al 18 de octubre.

En esta edición, el Quindío cuenta con una representación de 96 marcas y participantes, entre caficultores, productores, empresarios, tiendas especializadas y tostadores, quienes encuentran en este escenario una oportunidad para presentar sus productos, establecer contactos estratégicos y proyectar sus negocios en mercados nacionales e internacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Jorge Eduardo Urrea Giraldo, investigador-creador y docente de planta del programa de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad del Quindío, participa en la VI Bienal Internacional de Arte Biarco con Sublatum, una obra de fotografía dimensional que reflexiona sobre la relación entre el cerebro humano y la inteligencia artificial.

La pieza se exhibe en la Sala Roberto Henao Buriticá, en Armenia, durante el encuentro artístico, que reúne a cerca de 250 artistas de 25 países entre el 14 y el 21 de octubre de 2026.

La obra hace parte de la serie En Formol (2026) y representa un cerebro humano fragmentado en ocho capas de vidrio, con vacíos en distintos puntos de la corteza e iluminación azul.

A través de esta imagen, Urrea plantea una reflexión sobre las consecuencias de delegar cada vez más actividades intelectuales en la inteligencia artificial. “Cuando empezamos a delegar todo en la inteligencia artificial, empiezan a quedar vacíos, huecos en el cerebro”, explicó el investigador. Su intención no es rechazar estas tecnologías, sino promover una relación equilibrada con ellas y evitar que su uso se convierta en una dependencia absoluta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Universidad del Quindío comenzaron habilitar los primeros espacios para el regreso de las prácticas académicas en el campus central, como parte del retorno gradual, flexible y diferencial a la presencialidad, luego de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto.

Los primeros escenarios abiertos son el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, el Centro de Investigaciones Biomédicas y el Laboratorio de Televisión de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. La próxima semana está prevista la apertura de nuevos laboratorios, de acuerdo con las condiciones de cada espacio y las necesidades de los programas académicos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La promesa de avanzar hacia nuevas oportunidades de vivienda para Buenavista comenzó a materializarse con la presentación oficial del proyecto de vivienda nueva VIP Urbanización El Tolrá, una iniciativa liderada por el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, que contempla 41 soluciones habitacionales para el municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis admitió que regañó a la gerente de Proyecta Quindío Lina Roldán por problemas en la presentación del proyecto de mejoramiento de la cancha del barrio El Paraíso en Armenia que estaba programado para mostrarse a la comunidad en la noche del jueves 15 de octubre.

En un video publicado por la misma gobernación, el mandatario en compañía de la gerente de Proyecta Quindío admite que hubo llamado de atención a la funcionaria al tiempo que se comprometió que este lunes 19 de octubre estarán nuevamente en la cancha del barrio El Paraíso para iniciar las obras y presentar el proyecto como deber ser a la comunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, La Superintendencia de Sociedades reportó que los ingresos de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano en 2025 fueron de $1,1 billones de pesos, lo que equivale a un aumento del 12% frente a 2024.

En el informe el Deportes Quindío ocupa la posición 26, con $8.714.402 millones de pesos de ingresos y solo 30 millones en pérdidas.

Esta información se sustenta con la información financiera reportada por los clubes de fútbol. “Los activos totales registraron un crecimiento del 7,7%, alcanzando los $925.000 millones. De igual forma, los ingresos operacionales aumentaron 16,6%, impulsados principalmente por una mayor dinámica en los ingresos por taquilla, abonos y venta de artículos deportivos”, detalló la Superintendencia.

Asimismo, destacan el incremento de dinero por derechos deportivos y una “importante” parte por competiciones internacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En materia deportiva, el Deportes Quindío empató 1 a 1 con Real Cartagena en el estadio Centenario de Armenia por la fecha 13 del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del Deportes Quindío será el martes 20 de octubre como visitante ante Atlético de Cali a las 3y30 de la tarde.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Finalmente, Los atletas quindianos Adrián Alejandro Mendoza, Luis Alfredo Hernández y Camilo Andrés Redondo representarán al Quindío y a Colombia en el Campeonato Suramericano de Atletismo U23, que se realizará del 16 al 18 de octubre en Santa Fe, Argentina.

Adrián Alejandro Mendoza competirá en los 800 metros planos y podría integrar los relevos mixto y masculino de 4 x 400. Luis Alfredo Hernández participará en los 100 metros planos y en los relevos mixto y masculino de 4 x 100, mientras que Camilo Andrés Redondo correrá los 400 metros planos y el relevo mixto de 4 x 400.