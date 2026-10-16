En Quimbaya, Quindío ya han demolido 15 edificaciones grandes afectadas por el terremoto

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15 Edificaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto ya han demolido en el municipio de Quimbaya en el Quindío, uno de los más golpeados por el sismo, el alcalde alerta porque no hay suficientes viviendas para arrendar y por eso algunos damnificados permanecen en albergues

El alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez Brito habló de cómo avanza el proceso de demolición, reactivación, recuperación y reconstrucción del municipio más afectado por el terremoto en el Quindío

El alcalde explicó “hemos terminado en gran parte las demoliciones, intervenciones, remoción de escombros. Ya estamos en la fase de reactivación económica. Ya la gran mayoría de los ciudadanos del municipio están en el proceso de reconstrucción de sus viviendas.

Yo pienso que estamos trabajando todos de la mano, juiciosos, esperando que este diciembre empiece a cambiar un poco la cara de nuestro municipio, pero también sobre todo la economía, pero los comerciantes hoy están muy afectados, muy aporreados, dijo el alcalde.

Falta de viviendas para arrendar

El mandatario del municipio luz del Quindío y la preocupación por la permanencia de damnificados en los albergues porque no hay viviendas para arrendar y explicó “desde el mismo 10 de agosto, tenemos habilitado un albergue. Días después o posteriores se habilitó otro. Han salido aproximadamente cerca de la mitad. Tenemos cerca de 30, 35 familias todavía en los albergues.

Y agrego “Las ayudas humanitarias a través de subsidios de arrendamiento del Gobierno Nacional ya llegaron el primer mes. No todos los ciudadanos que salieron censados, que se censaron y salieron beneficiados, reclamaron ese subsidio. Siguen a la espera ahí de que se haga ese reclamo y esperando.

Así hemos tenido un inconveniente, es que ha sido muy difícil que los ciudadanos encuentren vivienda para arrendar. Entonces, ese déficit habitacional que tenemos en el municipio, ha dificultado y ha imposibilitado para que los albergues estén cerrados al día de hoy.

Pero seguimos trabajando y ayudando a todos esos ciudadanos para que puedan retornar a una normalidad. Nosotros hemos radicado diferentes solicitudes en los en los ministerios. Hemos recibido respuesta, y varias invitaciones a Bogotá y digamos que estamos en el proceso de inicio, de cómo se van a materializar esas obras.

Estamos hablando de intervenciones en los colegios. Hay también un compromiso por parte del Gobierno Nacional de unas viviendas, de 160 viviendas en nuestro municipio, que se van a entregar. Digamos que eso va por un buen camino.

Sede de la alcaldía sigue cerrada

El alcalde de Quimbaya confirmó que no han podido regresar a la sede de la Alcaldía afectada por el terremoto y precisó “no hemos regresado, porque La alcaldía está esperando un diagnóstico patológico estructural para poder ya saber qué intervenciones se deben hacer.

Nosotros tenemos con el estudio el con el levantamiento por parte de los ingenieros, con la valoración del puesto de mando unificado, con la atención de desastres, bueno, cumpliendo con todos los requisitos.

Demoliciones

Sobre las demoliciones el alcalde puntualizó “hemos demolido 15 edificaciones grandes. O sea, muchas más pequeñas, pero 15 grandes. Y nos quedan todavía unas pocas también por intervenir, que estamos haciendo ese trámite de autorización, el acto administrativo, notificación y demás.

Adrrián Trejos

Sobre la basílica menor el mandatario de Quimbaya subrayó “Hemos trabajado de la mano con la con la diócesis. Estamos a la espera de un estudio técnico especializado que es el que va a determinar. Pero parece ser que sí. La intervención hay que hacerla, pero no para demoler en su totalidad, sino hacer una intervención y mitigar el riesgo.

Alcalde, ¿Quimbaya tendrá Festival de Velas y Faroles en diciembre?

Totalmente. Estamos trabajando desde antes del terremoto teníamos ya el papel y estamos haciendo la entrega de todo ese material a los ciudadanos y seguimos trabajando, porque esa es nuestra fuente de ingreso en diciembre. La reactivación económica que en otro va a estar el festival. Aspiramos de salir adelante una propuesta que le radicamos a Fontur hace algunos días, el festival no sea dos días, sino que sea cuatro días.