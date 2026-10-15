Jueves 15 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El vicepresidente de la Republica, José Manuel Restrepo estuvo en el Quindío, resaltó la importancia de la reactivación económica con la construcción del hotel del parque del café cuyo costo es de 70.000 millones de pesos y generará 200 empleos.

El vicepresidente estuvo acompañado por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya; el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón; y autoridades locales.

El alto funcionario del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, estuvo en el Quindío para revisar los compromisos en materia de vivienda y reactivación económica.

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Fue así como la primera parada se realizó en el proyecto del hotel del Parque Nacional del Café, el cual tiene un costo superior a los $70.000 millones y generará 200 empleos directos, dinamizando el sector turístico tanto nacional como extranjero.

Posteriormente la delegación llegó hasta zona rural de Circasia, localidad en la que el vicepresidente se había comprometido hace un mes con una damnificada que había perdido toda su vivienda, y donde oficializó la entrega de su nuevo inmueble.

El vicepresidente reiteró la invitación a los turistas para que apoyen el sector en esta parte del país, eligiendo el destino para reactivar la economía de los empresarios y emprendedores afectados.

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El gobernador del Quindío resalta la visita del vicepresidente para hacerle seguimiento a las afectaciones tras el terremoto

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis reconoció que es muy importante la visita del vicepresidente puesto que refleja la articulación de las autoridades departamentales con el Gobierno Nacional.

Indicó que el funcionario nacional entregó una vivienda reconstruida a una mujer campesina que fue afectada por el terremoto en zona rural del municipio de Circasia y que fue un compromiso adquirido que se vuelve una realidad.

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Asimismo, dijo que la intención también era visitar el Parque del Café para conocer de primera mano todo el proceso de la reactivación económica.

En ese mismo sentido, el gobernador mencionó que en la pasada semana de receso escolar alcanzaron una ocupación del 60% en hotelería que es muy significativa porque después del terremoto la disminución fue evidente. Enfatizó que los recursos públicos son de un proceso por lo que es fundamental tener paciencia teniendo en cuenta que pueden ser de cinco a siete meses en ese tema de inversión para las afectaciones que dejó el sismo.

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El alcalde James Padilla García anunció que, con el respaldo del Concejo Municipal, buscará ampliar la cifra de recursos propios destinados a la emergencia suscitada por el sismo del pasado 10 de agosto.

Lo anterior lo reveló durante los actos protocolarios por los 137 años de la ciudad, los cuales se efectuaron en la parroquia Espíritu Santo, y en desarrollo de su intervención en la que también presentó avances en obras viales, saneamiento básico, parques y educación.

Para el mandatario de la capital quindiana, la recuperación de Armenia después del terremoto del 10 de agosto exige nuevos recursos y obras en marcha. Padilla García anunció que la Administración Municipal espera pasar de cerca de $35.000 millones a $50.000 millones destinados a atender las afectaciones de la emergencia, con la aprobación del Concejo Municipal.

Explicó que la Administración Municipal ha dispuesto recursos propios y aplazado otros proyectos para responder a las necesidades de las familias damnificadas. “Esperamos próximamente, gracias a la actuación del Concejo Municipal y la aprobación de ellos, llegar a los 50 mil millones de pesos”, afirmó.

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Confirmó que ya se entregó al Gobierno Nacional la información solicitada para avanzar en la atención de la emergencia y en la eventual asignación de recursos del Fondo Milagro.

Según el ejecutivo local, el municipio completó la recopilación de datos requerida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y espera que los recursos anunciados para el departamento y Armenia se distribuyan pronto.

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En el Quindío, ya son 22 los templos católicos afectados por el terremoto del 10 de agosto, de los cuales siete tienen graves daños y están a la espera de reconstrucción, reparación o demolición.

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero durante los 137 años de fundación de la ciudad se refirió a la reconstrucción y señaló “hay que apostar en una reconstrucción física que necesaria, material, pero siempre tenemos que pensar en la reconstrucción moral y espiritual. Lo decíamos con motivo del terremoto del 99, ahora con mayor razón. Hay que volver la mirada a Dios y empezar una reconstrucción de este tejido social.

Les puedo adelantar que el proceso va por muy buen camino, que como iglesia no hemos dejado de trabajar desde ese 10 de agosto cuando se nos sacudió la tierra, el alma y la vida.

Hemos trabajado arduamente, tenemos 22 templos muy afectados, pero siete de ellos de afectación grave. Ya no son seis, porque las cosas van cambiando en el camino. Y tenemos que decir que se ha ido despertando la solidaridad.

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No es tan fácil, en el Quindío no es tan fácil y, sobre todo, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, entonces a veces no somos noticia nacional ni internacional, entonces no se nos mira como si aquí no hubiera habido afectados.

El último censo que yo hice arrojaba más de 103.000 damnificados en el departamento del Quindío. Eso es mucho. Entonces me parece a mí que necesitamos una reconstrucción material, una reconstrucción espiritual y una reconstrucción moral.

En el caso de Montenegro, Quimbaya, Calarcá, pues iremos trabajando poco a poco con mucha responsabilidad. Por ahora estamos adelantando los trámites requeridos con las alcaldías para hacer lo correspondiente a demoliciones o desmontajes.

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La gobernación del Quindío extenderá las jornadas de trabajo nocturno en la vía Filandia–Cruces, con el propósito de avanzar en las obras de mejoramiento y reducir los traumatismos en la movilidad de quienes transitan por este corredor vial.

Esta estrategia busca optimizar los tiempos de intervención y dar continuidad a los trabajos, procurando disminuir las afectaciones para la comunidad.

En este sentido, se informa que, desde hoy jueves 15 de octubre de 2026, desde las 6:00 p. m., se implementarán cierres parciales entre el K5+900 y el K6+300, en sentido Cruces–Filandia, donde estará habilitado un solo carril.

Estas medidas corresponden al contrato de obra 008 de 2026, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución, atender la señalización y seguir las indicaciones del personal encargado de la vía.

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100 municipios del eje cafetero no tienen actualizados sus planes de ordenamiento territorial y los estudios de riesgo según la RAP Eje Cafetero

Un análisis de la información oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con corte a diciembre de 2024, evidencia un rezago en la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial y en la disponibilidad de estudios de riesgo en los municipios de la región.

La situación presenta diferencias entre departamentos, pero confirma un reto común para los 100 municipios que conforman la RAP Eje Cafetero: contar con información técnica y herramientas de planificación actualizadas que permitan orientar el crecimiento urbano, la inversión pública y las decisiones sobre el territorio con criterios de seguridad y gestión del riesgo.

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Quindío, el caso más crítico en actualización. De acuerdo con la información del IGAC, los 12 municipios del Quindío tienen vencida la vigencia de largo plazo de sus instrumentos de ordenamiento territorial y, según la misma fuente utilizada para el análisis, ninguno registra estudios de riesgo asociados a estos instrumentos.

En Caldas, 19 de sus 27 municipios presentan vencida la vigencia de largo plazo y 23 no cuentan con estudios de riesgo.

En Risaralda, departamento que registró una de las mayores afectaciones por el sismo del 10 de agosto, 10 municipios tienen vencida la vigencia de largo plazo de sus instrumentos y 12 no cuentan con estudios de riesgo.

El Tolima presenta un panorama heterogéneo: 18 municipios cuentan con instrumentos vigentes, mientras 28 tienen su vigencia de largo plazo vencida. Además, 31 de sus 47 municipios no cuentan con estudios de riesgo, de acuerdo con la información analizada.

Estas cifras muestran que el reto no se limita a actualizar documentos administrativos. Contar con instrumentos de ordenamiento territorial soportados en información de riesgo es fundamental para orientar dónde y cómo debe crecer un municipio, reducir la exposición de las comunidades y tomar decisiones de inversión con mayor información.

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Frente a este escenario, la RAP Eje Cafetero pone a disposición de los municipios su capacidad técnica, tecnológica y de articulación regional para contribuir a cerrar estas brechas.

Uno de los principales instrumentos será el Sistema de Información Territorial de la RAP, que permite integrar y analizar información geográfica, ambiental, social, económica y de riesgo para generar insumos que apoyen la toma de decisiones territoriales.

Esta capacidad permitirá avanzar en el cruce de variables como aptitud del suelo, condiciones socioeconómicas, clima y riesgo, generando información que pueda servir como insumo para los procesos de planificación municipal.

La RAP también avanza en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa a su plataforma de información territorial. Entre sus posibilidades se contempla la generación automatizada de informes y el procesamiento de grandes volúmenes de información para facilitar la elaboración de diagnósticos demográficos, ambientales y económicos.

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El sismo y los incendios forestales han demostrado que la gestión del riesgo no puede limitarse a la respuesta una vez ocurre una emergencia. También requiere prevenir, conocer el territorio y planificar con información actualizada.

Por eso, la RAP Eje Cafetero propone avanzar en una agenda regional que articule información, tecnología, conocimiento y capacidades institucionales para acompañar a los municipios en el fortalecimiento de sus procesos de ordenamiento territorial.

La actualización de los POT, PBOT y EOT corresponde a las autoridades municipales dentro del marco de sus competencias, pero la región puede contribuir con información, herramientas y articulación para facilitar este proceso.

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Por afectaciones posterremoto, Alcaldía de Armenia canceló la segunda jornada del Día sin Carro y Moto del 2026

La administración municipal, liderada por James Padilla García, ha decidido cancelar la segunda jornada del Día sin Carro y Moto en Armenia correspondiente a la vigencia 2026.

El mandatario por su parte explicó “muchos problemas hemos tenido. La gente ha sufrido mucho en el desplazamiento de nuestra ciudad. Hemos crecido en materia de habitantes, en materia de parque automotor, en crecimiento de edificaciones e infraestructura, pero seguimos teniendo las mismas vías de siempre. Es así que, teniendo en cuenta la ejecución de este proyecto importante del ordenador vial de la segunda, pues por este semestre hemos determinado no llevar a cabo este día sin carro y esperamos las determinaciones para mirarlos ten teniendo en cuenta el proceso de movilidad para los primeros meses del próximo año”

“Dadas las afectaciones que aún persisten en diferentes puntos de la ciudad posterremoto, hemos tomado esta decisión pensando en las necesidades que aún tienen muchos sectores productivos de la capital”, comentó Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte.

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Desde la parte jurídica ya se adelantan todas las formas legales para dejar en firme esta decisión.

Cabe recordar que la fecha programada para el segundo día sin carro y sin moto en la capital del Quindío estaba programada para el 23 de septiembre, pero fue aplazada por la emergencia derivada del terremoto del 10 de agosto y los problemas de movilidad por la obra vial del deprimido de bomberos, ahora se cancela definitivamente.

Es importante tener en cuenta que en Armenia se realizan dos jornadas de día y sin carro en respuesta a un acuerdo municipal Acuerdo 153 del 2 de diciembre de 2019 aprobado en el concejo que establece que esta jornada debe realizarse una en el primer semestre de cada año y una en el segundo semestre, el 12 de mayo del 2026 se realizó la primera jornada sin carro y sin moto en Armenia.

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Con normalidad y sin alteración de orden público se cumplió la marcha de sindicatos en Armenia en contra de las políticas del gobierno actual

En efecto Armenia se unió a la movilización nacional donde sindicatos y centrales obreras sentaron su voz de protesta en contra de las políticas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Inicialmente Esteban Bernal del Sindicato de Educadores del Quindío manifestó que el motivo de la movilización está relacionado con varias medidas que ha implementado el gobierno en lo que considera ha sido arbitrariamente en contra de los trabajadores, el medio ambiente y con los educadores.

Puntualmente sobre la educación pública dio a conocer que el malestar está enfocado en que la educación no es una mercancía sino un derecho por lo que se debe proteger para no permitir la privatización que tiene como finalidad el lucro.

Evidenció la preocupación con el decreto que busca restringir la protesta social puesto que es clave para pronunciarse la comunidad ante las diferencias que se tienen con el actual gobierno.

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En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la central unitaria de trabajadores, CUT Quindío, Diego León Caicedo quien sostuvo que la convocatoria surge por las medidas regresivas que han promovido en el gobierno nacional y cercenando derechos con los que se avanzaron en el gobierno anterior en pro de los trabajadores del país.

Dijo que entre las grandes preocupaciones está la derogatoria de 11 circulares donde se limitan los derechos laborales frente a la reglamentación que se obtuvo con la reforma laboral.

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Finalmente, el secretario de Gobierno de la capital quindiana Carlos Arturo Ramírez indicó que la jornada transcurrió con normalidad puesto que las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica

resaltó el acompañamiento permanente de la administración municipal y de las autoridades para que la jornada se viviera de manera tranquila.

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En la parroquia Espíritu Santo de Armenia, el alcalde de la ciudad James Padilla García entregó la orden Cordón de los Fundadores, la máxima distinción que entrega la administración en el marco de los 137 años de fundación de la ciudad a la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío.

El reconocimiento fue recibido por el director administrativo de Comfenalco, Quindío, José Fernando Montes en compañía de Hugo León Echeverry integrante de la junta directiva de la Caja de Compensación Familiar.

En Caracol Radio Armenia hablamos con José Fernando Montes director de Comfenalco “muy honrado, demasiado honrado de este reconocimiento que nos ha hecho la junta calificadora del cordón de los fundadores, al igual que la alcaldía de Armenia este reconocimiento, por supuesto a Comfenalco, con sus trabajadores, al consejo directivo, pero en particular a los trabajadores afiliados a la caja, los casi 115.000 trabajadores que hoy tiene la caja de compensación, a los cerca de 14.000 empleadores que hoy tiene la caja.Entonces lo recibimos como un reconocimiento a los empleadores, a los trabajadores y por supuesto a la corporación.

Bienestar Social y Bienestar Familia. Director Comfenalco; Nosotros desde Comfenalco Quindío por supuesto venimos trabajando en bienestar social, en el bienestar familiar y creemos desde Comfenalco que también es una forma de ayudar a construir región, en la medida en que formamos buenas personas en la medida en que podemos proporcionarles ese bienestar a todos nuestros afiliados, yo creo que Comfenalco también está contribuyendo a construir región.

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El rector de la universidad del Quindío alerta porque en el proyecto de presupuesto nacional hay reducción de recursos para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior pública.

Sobre el tema inicialmente el rector manifestó “nosotros e revisamos el presupuesto regionalizado que se presentó al Congreso de la República, que estuvo en sus primeros debates, y ahí encontramos unas diferencias grandes con respecto a lo que se había planteado para el año 2026 con respecto a los 2027, no solamente en temas de gratuidad, sino también en temas de inversión”

Y agregó “Eso nos llevó a que nosotros hiciéramos una solicitud específica a los tres a los tres representantes a la Cámara del Departamento del Quindío para que ellos se unieran y apoyaran pues este este proceso de digamos de redistribución equitativa del presupuesto”

Y nosotros decíamos, “Mire, nosotros como institución estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que está haciendo todas las entidades a nivel nacional para ayudar a disminuir el déficit fiscal, pero que sean unas cifras proporcionales y no como aparecía inicialmente disminuciones de hasta el 98% en ciertos rubros como es de bienestar y fomento a la calidad.”

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Hasta ahora hemos obtenido respuesta en el tema de gratuidad y ellos nos explican que hubo un cambio interno en el Presupuesto General de la Nación. El año pasado ese presupuesto de gratuidad estaba en el rubro de inversión y ese fue el rubro que nosotros revisamos y donde encontramos una diferencia de proyectar el año entrante con 1,800 millones y este año nosotros haber recibido 26,000 millones.

Entonces había una alerta muy grande porque no tenía sentido que después de un terremoto donde la gente tiene muchas dificultades, padres de familia, pues vamos a disminuirles ese apoyo que venían del Gobierno Nacional.

Entonces, nos respondieron desde Planeación eh Nacional, gracias a la digamos al aporte y a la gestión del representante John Edgar Pérez, uno de los tres que nosotros le enviamos la carta para que nos ayudaran a hacer todas estas pesquisas y nos dicen que ese presupuesto sigue garantizado, pero ahora está en el presupuesto de la nación en funcionamiento y no en inversión. Eso nos da tranquilidad en ese aspecto, p

Sin embargo, subrayó el rector de la Uniquindío “seguimos insistiendo con los representantes para que nos ayuden a recuperar esos montos que teníamos este año, sobre todo en temas de inversión, como ya lo dije, Plan de Fomento al Bienestar, Plan de Fomento de Calidad y también en fortalecimiento de la Universidad del Quindío o en un rubro general que se llama Fortalecimiento de las IES a nivel nacional, que también ahí tuvimos una disminución ostensible.

Estamos en ese proceso, seguimos en la gestión, afortunadamente todavía no se ha aprobado en definitiva el Presupuesto General y seguimos solicitando el apoyo y digamos la conciencia también de la señora ministra y el viceministro para que adecúen esas cifras, explicó el rector de la Uniquindío.

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El gerente de Empresas Públicas de Armenia, EPA Pablo César Rodríguez reiteró el llamado ahorrar agua porque las lluvias no pueden bajar la guardia en esa solicitud

El gerente añadió “desde el Gobierno Nacional es muy claro también la posición de lo que es el fenómeno del Niño. Como ustedes pudieron evidenciar hace unos pocos días fue decretado ya el fenómeno como tal en todo el país. si bien ahora está estamos en unos días de lluvia, no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque se viene según lo que dicen la el Gobierno Nacional ya el fenómeno más fuerte hacia lo que es finalizando año y el primer trimestre del próximo año.

Entonces necesitamos seguir con esos buenos hábitos en todo lo que tiene que ver con el uso eficiente ahorro del agua para poder no entrar a unos temas que no quieren Empresas Públicas de Armenia en el municipio de Armenia puntualizó el gerente de EPA.

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Con el propósito de garantizar los derechos de la población en situación de calle, facilitar el acceso a servicios de salud y activar rutas de atención para las personas más vulnerables, la Alcaldía de Calarcá, a través de la Secretaría de Gobierno, realiza jornadas de seguimiento y caracterización en diferentes sectores del municipio.

Actualmente, el municipio cuenta con 319 habitantes en situación de calle censados y caracterizados, información que se actualiza cada dos meses para verificar novedades como fallecimientos y cambios en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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El Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, realizó una visita de inspección a las instalaciones del hospital La Misericordia, de Calarcá, en el cual la administración departamental asumió oficialmente el control operativo del centro asistencial.

Tras el levantamiento de la medida de intervención forzosa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud –que se mantuvo durante cinco años- la jornada marcó el inicio de una nueva etapa orientada a consolidar la atención de salud pública en el segundo municipio más poblado del departamento y sus zonas de influencia.

La nueva gerente Gloria Mercedes Jaramillo, dio a conocer que desde el pasado 10 de octubre que asumió el cargo, se adelanta un diagnóstico exhaustivo de la institución para estructurar el plan de acción inmediato.

Ante el despacho de la Secretaría de Salud departamental, tomó posesión Jhony René García Álzate como nuevo representante de las asociaciones científicas ante la junta directiva del Hospital La Misericordia de Calarcá.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA socializó con la comunidad del barrio El Recreo los alcances del Contrato de Obra N.º 009 de 2026, cuyo objeto es la reposición parcial del alcantarillado en los barrios El Emperador y El Recreo, una intervención orientada a mejorar las condiciones de funcionamiento de la red sanitaria y fortalecer el saneamiento básico en estos sectores de la ciudad.

$598 millones serán invertidos en el barrio El Recreo con un plazo de ejecución de tres meses y medio. La obra contempla la intervención de la calle principal de la manzana X, tramo de red identificado en los estudios y diseños técnicos, con el propósito de optimizar el transporte de las aguas residuales y contribuir a disminuir la recurrencia de rebosamientos que pueden afectar a los habitantes de la zona.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, avanza en el mejoramiento de la vía rural de la vereda Puerto Espejo, en Armenia, donde durante más de ocho días han intervenido más de 3 kilómetros. La meta es adecuar aproximadamente 4 kilómetros para mejorar la movilidad de la comunidad, especialmente ante las dificultades que generan las lluvias.

Para estas labores se dispuso un kit de maquinaria amarilla departamental compuesto por retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactadora y volqueta. A estos esfuerzos se suma la colaboración de la comunidad, que aportó material de peña para contribuir al mejoramiento de la vía.

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Buscando promover la actividad comercial durante la temporada de Halloween, dinamizar la reactivación económica y favorecer la seguridad ciudadana, la alcaldía de Montenegro estableció medidas transitorias que modifican los horarios de funcionamiento de los establecimientos dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

La medida contempla diferentes horarios de cierre para las próximas jornadas. El domingo 18 de octubre, los establecimientos podrán funcionar hasta las 2:00 a. m. del lunes 19 de octubre, por lo que sus sistemas de sonido deberán apagarse a la 1:30 a. m. El mismo horario aplicará para la noche del domingo 25 al lunes 26 de octubre.

Para la celebración de Halloween, durante la noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre, el horario se extenderá hasta las 4:00 a. m., mientras que los sistemas de sonido deberán apagarse a las 3:30 a. m.

Posteriormente, el domingo 1 de noviembre, los establecimientos podrán funcionar hasta las 3:00 a. m. del lunes 2 de noviembre, con apagado del sonido a las 2:30 a. m.

Asimismo, la disposición establece que los negocios dedicados a la preparación y comercialización de alimentos deberán acogerse a los mismos horarios de cierre definidos para los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.

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La CRQ realizó la premiación del concurso ‘Héroes por el Clima’ en la Institución Educativa Fundadores de Montenegro, que obtuvo el tercer lugar entre 27 instituciones participantes, con 28 estudiantes ganadores.

A través del arte, los niños y niñas representaron las diferencias entre un planeta cuidado y sostenible y otro afectado por las acciones humanas.

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CRQ convoca a talleres sobre la revisión y actualización de la reglamentación del uso del agua y los vertimientos del río Roble este 15 y 16 de octubre

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) realizará el jueves 15 y el viernes 16 de octubre dos talleres de socialización en Filandia y Montenegro, respectivamente, para dar continuidad al proceso de revisión y actualización de la reglamentación del uso de las aguas y de los vertimientos del río Roble y sus tributarios priorizados, las quebradas Portachuelo y Cajones. Los encuentros están dirigidos a los usuarios del recurso hídrico y a la comunidad.

El primer taller tendrá lugar el jueves 15 de octubre, de 2:30 p. m. a 6:00 p. m., en el Punto Vive Digital de Filandia. La segunda jornada se desarrollará el viernes 16 de octubre, en el mismo horario, en el Parque de la Familia de Montenegro.

Hasta el próximo lunes 19 de octubre, a las 4:00 p. m., estará abierta la convocatoria pública de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, al Programa Municipal de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales para la vigencia fiscal 2026.

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Recursos por 900 millones de pesos se dispusieron para el Programa Municipal de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales, En el Programa Municipal de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales se apoyan cinco líneas temáticas principales que agrupan los proyectos que son viables.

Las entidades interesadas en participar deben presentar sus proyectos y propuestas, con sus respectivos anexos, en el formato habilitado para tal fin en la página web de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia –Corpocultura: [ https://corpocultura.gov.co/ ]

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Hoy jueves 15 de octubre será una jornada importante para dos municipios del Quindío, con la socialización de proyectos que buscan ampliar las oportunidades de vivienda y fortalecer los espacios deportivos.

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya estará en Buenavista para presentar a la comunidad los alcances de la Urbanización El Tolrá, iniciativa de vivienda de interés prioritario tipo VIP, que contempla la construcción de 41 soluciones habitacionales para familias del municipio. El encuentro, articulado con la Alcaldía de Buenavista, se realizará a las 9:00 a. m. en el coliseo municipal.

En horas de la tarde, la atención estará puesta en Armenia, donde el mandatario departamental, socializará la adecuación de la cancha del barrio El Paraíso, como parte de las inversiones en escenarios deportivos que llegan a la capital quindiana. El encuentro será a las 4:00 p. m. en el Centro de Desarrollo Productivo - CDP, del sector, junto a la cancha de fútbol.

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En deportes, En el coliseo del Café de Armenia, Caciques del Quindío ganó, goleó y gustó al derrotar 5 a 1 a Belcor de Cundinamarca en la Liga Nacional de Fútbol de Salón.

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De otro lado, las autoridades en Armenia anunciaron que no se permitirá el ingreso de barra visitante al partido del Deportes Quindío que se disputa hoy en el Estadio Centenario

Y es que la semana pasada en la comisión local de fútbol se permitía el ingreso de personas al Estadio Centenario con una restricción del 50% del aforo, sin embargo, a raíz de situaciones de orden público que se han generado las autoridades tomaron nuevas medidas de seguridad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que en el partido entre el Deportes Quindío y Real Cartagena no se permitirá el ingreso de barra visitante y habrá cierre de fronteras con el fin de garantizar el orden público en el marco del encuentro deportivo.

Explicó que, en una comisión extraordinaria, las directivas del Deportes Quindío expusieron unas acciones de indisciplina por parte de la barra visitante que incluso le ha generado suspensiones por eso determinaron las medidas correspondientes de seguridad.

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Resaltó que reforzarán la presencia institucional para evitar cualquier alteración de orden público teniendo en cuenta que algunos hinchas de Real Cartagena ya están en Armenia.

El llamado dijo es a que los hinchas disfruten del espacio de manera responsable y con buena convivencia para que sea de disfrute sano teniendo en cuenta que se reabre el estadio tras el sismo.

También es de resaltar que estará prohibido el ingreso a las tribunas locales habilitadas con camisetas o elementos alusivos al Real Cartagena o a otros equipos diferentes al Deportes Quindío.