Advierten que el 90% de los habitantes de calle en Armenia portan armas blancas

Armenia

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez enfatizó que la ciudad es la más relevante en temas de seguridad al ser la capital y al contar con el 60% de la población por eso tiene el número más alto de hechos delictivos.

Frente a esto el funcionario explicó que han sido contundentes mediante los comandos situacionales en articulación con las entidades territoriales como es la alcaldía de Armenia.

Señaló que establecen estrategias como el plan despertar, desarme y retorno debido a que la ciudad vive una problemática álgida respecto a los habitantes en situación de calle.

Advirtió que el 90% de esta población porta armas blancas lo que genera gran preocupación, pero también dio a conocer que este número es proporcional al consumo de sustancias psicoactivas por eso articulan esfuerzos con otras entidades como es el hospital mental de Filandia.

“Saben que Armenia tiene un problema gravísimo de habitantes en condición de calle. Esto lo hemos trabajado en horas de la madrugada en los diferentes sectores y también el plan desarme y retorno. La gran mayoría, yo diría que el 90% de la población habitante en condición de calle tiene arma blanca y eso nos preocupa mucho. Pero también este mismo número es proporcional al consumo de droga. Recuerden que Armenia tiene un alto consumo de droga en esta población”, manifestó.

Asimismo, señaló que con el plan retorno han logrado regresar a sus lugares de origen a un número considerable de habitantes de calle.

“Por eso también articulamos con el hospital mental del departamento, articulamos con la secretaría de familia, la secretaría de desarrollo social, porque necesitamos también hacer un acompañamiento interdisciplinario con esta población. Plan retorno, hemos logrado retornar un número considerable de habitantes en condición de calle que no son de nuestra ciudad y que son de otros departamentos para que retornen a sus hogares y puedan hacer todo un proceso de recuperación”, destacó.

Caso de pelea en el centro de Armenia

A propósito, en pleno centro de Armenia en el sector de la carrera 14 #22-21 se registró alteración de orden público debido a la pelea entre habitantes en situación de calle.

Uno de ellos la emprendió contra otro al parecer reclamándole por sustancias psicoactivas lo que generó intranquilidad en la zona. Poco después llegó la patrulla de la Policía, pero quien protagonizó el altercado se fue del lugar.