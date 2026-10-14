Miércoles 14 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Entrega de emblema de amor por Armenia a Fundación Lazo Rosa y el cafeto de oro a 10 personas en el marco de los 137 años de fundación de Armenia. Foto: Cortesía Corpocultura

Armenia

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La ciudad milagro de Colombia, Armenia esta hoy de cumpleaños, la capital del Quindío cumple 137 años de fundación, hay día cívico, no hubo fiestas y se piensa en la reconstrucción

El alcalde de Armenia, James Padilla García, envió un mensaje de solidaridad y civismo a los armenios e invitó a celebrar con el corazón puesto en quienes todavía sienten las consecuencias del terremoto.

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En su mensaje a los ciudadanos, el mandatario recordó que, en este día cívico por los 137 años de Armenia, es preponderante reconocer que la ciudad es la «casa de todos» y que quererla significa acompañar a las familias que necesitan ayuda, cuidar lo público y mantener vivo el civismo.

“Armenia es mucho más que un lugar en el mapa. Es nuestra casa, donde están nuestros recuerdos, donde formamos una familia y donde crecen nuestros nietos. Es la ciudad que queremos dejarles”, es el sentido del mensaje que el ejecutivo municipal ha compartido con los armenios antes de la conmemoración.

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La fecha llega con viviendas, negocios y espacios de trabajo afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, por eso, el aniversario tendrá un carácter sobrio y la programación festiva habitual fue cancelada, pero se mantienen los actos protocolarios y la agenda cultural prevista durante octubre.

El alcalde Padilla García hizo un llamado a que la solidaridad no se agote con el paso de los días. Las familias que todavía necesitan apoyo deben seguir presentes en la conciencia de la ciudad. Una mano tendida, el acompañamiento a un vecino o el cuidado de un espacio público son gestos cotidianos que expresan el compromiso con Armenia.

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Hoy miércoles 14 de octubre será día cívico en la capital quindiana, en cumplimiento del decreto expedido por el alcalde de Armenia, James Padilla García, con motivo de la conmemoración de los 137 años de la municipalidad.

La jornada de hoy incluirá los actos protocolarios, entre ellos el tedeum, a partir de las 9:00 a. m., en la parroquia del Espíritu Santo, y oficiada por el obispo de la Diócesis de Armenia, Carlos Arturo Quintero Gómez.

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Además, se realizarán actos oficiales, como es la entrega de la Orden Cordón de los Fundadores a Comfenalco Quindío, distinción con la que el municipio reconoce sus aportes a la ciudad, y la ofrenda floral en el parque de Los Fundadores, donde se encuentran los monumentos a quienes hicieron parte de esta gesta fundacional, y los restos mortales de Jesús María Ocampo, ‘Tigrero’, junto con los de su esposa, doña Arsenia Cardona de Ocampo.

Finalmente, indicó que la conmemoración es una oportunidad para honrar su historia, acompañar a quienes atraviesan dificultades y recordar que esta casa común también se construye con los actos de cada día.

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Se restringe el transporte de carga, los drones y la pólvora este 14 de octubre en Armenia

Mediante decreto 317 de 2026, expedido por el alcalde James Padilla García, se definieron una serie de medidas extraordinarias y atemporales de Policía para conservar la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana, con motivo de las manifestaciones y concentraciones convocadas por diversos sectores para este 14 de octubre de 2026.

De esta forma, estas son las medidas: Se prohíbe el transporte de escombros trasteos, desechos, líquidos inflamables y cilindros de gas domiciliario en cualquier tipo de vehículo de carga o volqueta.

No obstante, se exceptúan los vehículos de los operadores del servicio público de aseo, los de mantenimiento de obra pública municipal y los que transporten escombros, contratados por el municipio de Armenia, así como los automotores que transporten cilindros de oxígeno medicinal.

Además restringen el uso, maniobra y vuelo de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas, es decir drones/UAS, en la jurisdicción del municipio de Armenia durante el día 14 de octubre de 2026.

Igualmente la alcaldía prohíbe en la jurisdicción del municipio de Armenia la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, venta y uso de pólvora, artículos pirotécnicos de cualquier categoría, fuegos artificiales y globos aerostáticos de pirotecnia, de conformidad con lo establecido en la ley.

El incumplimiento de las restricciones de lo dispuesto en el decreto 317 de 2026 acarreará las sanciones administrativas o judiciales conforme al caso.Las restricciones comenzaron a regir desde las 00:00 horas del 14 de octubre y hasta las 11:59 p. m., del mismo día, por lo que estarán vigentes por 24 horas.

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Hoy, cierre temporal en sector del parque Fundadores por actos del aniversario de Armenia

La carrera 13A será objeto de un cierre temporal este miércoles 14 de octubre, en el sector del parque Fundadores, por el tedeum y los actos protocolarios del aniversario 137 de Armenia.

La medida comprende el tramo frente a la parroquia del Espíritu Santo y sus inmediaciones. El cierre comenzará a las 8:00 a. m., antes del inicio de la ceremonia de acción de gracias, y se extenderá durante la mañana.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, acompañará el desarrollo de la actividad, por lo que se recomienda a conductores y demás usuarios de la vía tener presente la restricción al transitar por el sector y atender las indicaciones de las autoridades.

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En el marco de los 137 años de Armenia, Empresas Públicas de Armenia y la Alcaldía de Armenia destacan los avances alcanzados a través del convenio interinstitucional que permitió modernizar gran parte del sistema de alcantarillado de la capital quindiana, mediante obras de reposición de redes y construcción de colectores en diferentes sectores, y con recursos propios acciones de acueducto.

Este trabajo articulado contempló intervenciones en barrios como Villa Liliana, Laureles, La Nueva Cecilia, Ciudad Dorada, La Isabela, La Clarita, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Bosques de Pinares y Guaduales de la Villa, entre otros.

Asimismo, incluyó la construcción de colectores en sectores como Providencia, Zanjón Hondo y Hacienda-La Kia, fundamentales para fortalecer la infraestructura de saneamiento de la ciudad.

Las obras permitieron avanzar en la renovación de redes que cumplen un papel esencial en el funcionamiento del alcantarillado, contribuyendo a mejorar la capacidad de la infraestructura, optimizar la evacuación de las aguas residuales y fortalecer las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades beneficiadas.

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Gobernación del Quindío se acoge al Día Cívico por los 137 años de Armenia

La Gobernación del Quindío informa a la ciudadanía que se acoge al Día Cívico decretado con motivo de la celebración de los 137 años de fundación de Armenia, capital del departamento. Por lo tanto, mañana miércoles 14 de octubre no habrá atención al público en las sedes de la Administración Departamental. La atención al público se reanudará con normalidad el jueves 15 de octubre en los horarios habituales.

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Comfenalco Quindío recibe este miércoles 14 de octubre el Cordón de Los Fundadores, máxima distinción que entrega la ciudad de Armenia a personas e instituciones en el marco de sus fiestas Aniversarias.

El reconocimiento destaca una trayectoria de servicio y transformación orientada a generar bienestar para las familias y aportar al desarrollo social, económico y ambiental del departamento.

La distinción llega en un momento significativo para la Caja, que se aproxima a sus 60 años de fundación, el 18 de enero de 2027. Desde su creación, en el año 1967, cuando 51 empresas impulsaron esta iniciativa solidaria para beneficiar a los trabajadores y sus familias, Comfenalco Quindío ha ampliado su portafolio de servicios y su presencia en el territorio, respondiendo a nuevas necesidades de la población.

“Recibimos este reconocimiento con profunda gratitud, porque representa una historia construida junto a Armenia. Nuestra razón de ser es generar bienestar integral y prosperidad colectiva, y eso significa trabajar todos los días para que más personas accedan a oportunidades de educación, empleo, recreación, cultura y desarrollo. Este Cordón de Los Fundadores nos honra, pero también nos compromete a continuar aportando al futuro de nuestra región”, afirmó José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío.

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En Armenia instalaron Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la jornada de movilización programada para hoy, la concentración se iniciará en la plaza de Bolívar de la capital del Quindío.

Autoridades coordinan garantías de seguridad para las marchas pacíficas del 14 de octubre

Se llevó a cabo en el Departamento de Policía Quindío, Consejo de Seguridad donde revisan las condiciones de seguridad y las acciones de acompañamiento para las movilizaciones pacíficas previstas para el 14 de octubre, con especial atención a Armenia, como capital, en articulación con su secretario de Gobierno.

El objetivo es coordinar un dispositivo de la Fuerza Pública que garantice el derecho a la protesta pacífica, la libre expresión y la reunión, priorizando el diálogo, la prevención y el respeto por los derechos ciudadanos.

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Las centrales obreras en Armenia se sumarán a la movilización nacional en contra de las políticas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella

La concentración será a partir de las 9:00 de la mañana de este miércoles 14 de octubre en la plaza de Bolívar de la ciudad para posteriormente iniciar con la movilización. El presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, en el Quindío, Hugo León Echeverry dio a conocer que las centrales obreras están convocando a nivel nacional a una jornada de movilización en protesta a las políticas impulsadas por el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

Considera que en menos de dos meses el actual gobierno ha realizado varias acciones que van en contra de los derechos laborales lo que impacta negativamente en los trabajadores del país.

Explicó que una de las evidencias de lo anterior está relacionada con que solo ocho días de estar posesionada la ministra de trabajo derogó once decretos que ayudaban a la formalización del tema laboral por eso la preocupación es alta y es clave este tipo de manifestaciones.

Además, dijo que otro de los aspectos tiene que ver con el tema pensional, salud, estatuto contra la protesta social y con la situación del terremoto que tras dos meses no llegan las ayudas requeridas.

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La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, solicitó al Ministerio del Trabajo y al Fondo Milagro, revisar los requisitos del apoyo a la nómina establecido en el Decreto Legislativo 1417 de 2026 con el fin de facilitar el acceso de las empresas afectadas por el sismo del 10 de agosto.

Tres de las cuatro propuestas pueden implementarse mediante ajustes a la reglamentación operativa, sin necesidad de expedir una nueva norma.

Las medidas buscan proteger el empleo y aliviar la presión financiera de los empresarios, especialmente de aquellos que enfrentan dificultades para mantener sus operaciones y cumplir con sus obligaciones laborales, post terremoto.

Lo anterior, entendiendo que las condiciones actuales no responden plenamente a la realidad de los negocios afectados

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La solicitud, dirigida a la Ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y a Jaime Andrés Uribe Tamayo, Gerente Nacional FONDO MILAGRO, fue presentada por el presidente ejecutivo de la entidad, Rodrigo Estrada Revéis, quien advirtió que las condiciones de acceso al beneficio no responden plenamente a la realidad de los establecimientos que perdieron ingresos o tuvieron que suspender sus actividades a causa de la emergencia.

Cuatro propuestas, 1. Eliminar el requisito de inscripción individual de los trabajadores en el Registro Único de Damnificados (RUD). Lo anterior, teniendo en cuenta que las empresas afectadas son quienes pueden certificar su planta de personal que, al momento del sismo, contaban con vinculación laboral legal.

2.El segundo ajuste busca permitir que las empresas cuya mora en los aportes a seguridad social se haya originado después del 10 de agosto de 2026, como consecuencia del sismo, puedan acceder al beneficio. También se propone admitir a empleadores con acuerdos de pago vigentes, bajo mecanismos que garanticen la normalización de los aportes correspondientes.

3.Como tercera medida, la Cámara de Comercio plantea establecer una única postulación para los seis ciclos del programa, con verificación mensual automática de las condiciones a través de la información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Esto permitiría reducir los trámites para los empleadores, las entidades financieras y el Fondo encargado de administrar el apoyo.

4.Finalmente, propone gestionar ante el Gobierno Nacional el diferimiento, entre tres y seis meses y sin intereses, de los aportes parafiscales destinados al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las cajas de compensación familiar. De acuerdo con la comunicación, esta medida requeriría una norma con fuerza de ley, dado el vencimiento del término del estado de emergencia, salvo que exista una prórroga.

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En el Quindío fue aprobada una ordenanza que contempla una reducción del 80% en los intereses y sanciones de mora en el impuesto de vehículos automotores

En efecto en la asamblea departamental se llevó a cabo el segundo debate donde fue aprobada la ordenanza 014 de 2026 que contempla un alivio económico para los contribuyentes del departamento.

El director tributario de la secretaría de Hacienda del Quindío, Andrés Mauricio Olarte explicó que se trata de unos alivios tributarios en virtud del decreto que fue expedido por el Gobierno Nacional por la emergencia económica derivada del terremoto del pasado 10 de agosto.

Sostuvo que consiste en una reducción del 80% en intereses y sanciones hasta el 31 de diciembre de este año de todas las rentas que administra el departamento entre esas la más importante que es el impuesto de vehículos automotores.

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Asimismo, mencionó que si el contribuyente no alcanza para acceder al beneficio en este año la medida empieza disminuir de manera gradual donde enero y febrero del año 2027 tendrá un descuento del 70%, los meses de marzo y abril 60%, mayo y junio del 50% y los meses de julio y agosto será del 40%, es decir termina el 31 de agosto el alivio económico para los contribuyentes del departamento.

Manifestó que otro de los aspectos está relacionado con que quienes estén al día y deban solamente la vigencia actual pueden diferir el pago a 12 meses con el fin de aliviar la carga.

Fue claro que la recomendación es que la comunidad pueda acceder al mayor descuento que es del 80% y va hasta el 31 de diciembre de este año.

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Ante la ministra de Educación, Ilva Miriam Hoyos, el representante a la Cámara, Jesús Bedoya, manifestó su preocupación por las reducciones previstas en dos rubros presupuestales para la Universidad del Quindío.

El primero es el Plan de Fomento, cuya asignación pasaría de aproximadamente $7.100 millones en 2026 a $95 millones en 2027, una reducción cercana al 98,7%. Estos recursos son importantes para el bienestar y la permanencia estudiantil, pues contribuyen a financiar apoyos de alimentación, transporte y acompañamiento psicosocial.

El segundo, destinado al mejoramiento de las condiciones de la institución, pasaría de cerca de $6.500 millones a $3.200 millones, una disminución aproximada del 51%.

En el marco de su intervención en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, y teniendo en cuenta que los recursos destinados a la política de gratuidad en la Universidad del Quindío estarían contemplados en el componente de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación,

el representante pidió revisar las proyecciones de los dos rubros mencionados y aseguró que estará atento a las decisiones que se tomen para velar por la formación de los estudiantes. También destacó la importancia de avanzar con celeridad en la recuperación de los colegios afectados por el sismo en el departamento.

Esta solicitud fue respaldada por el rector de la Uniquindío, Luis Fernando Polanía que señaló que se bien el ministerio de educación ha aclarado uno de los puntos de inversión de recursos para la educación superior, todavía hay preocupaciones frente al presupuesto para las universidades públicas en 2026 y para 2027

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Por afectaciones posterremoto, Alcaldía de Armenia cancela la segunda jornada del Día sin Carro y Moto del 2026

La administración municipal, liderada por James Padilla García, ha decidido cancelar la segunda jornada del Día sin Carro y Moto en Armenia correspondiente a la vigencia 2026.

“Dadas las afectaciones que aún persisten en diferentes puntos de la ciudad posterremoto, hemos tomado esta decisión pensando en las necesidades que aún tienen muchos sectores productivos de la capital”, comentó Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte.

Desde la parte jurídica ya se adelantan todas las formas legales para dejar en firme esta decisión.

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Una perrita paso de ser abandona y amarrada a la entrada de una guardería canina en Armenia a ser adoptada por una familia, estamos hablando de Freya una canina criolla que fue abandonada el pasado fin de semana y rescatada por una mujer, y en las últimas fue adoptada por una familia responsable

Paola Yepes a través de redes sociales fue la mujer que dio a conocer la denuncia y con fotos y videos mostro como encontró la perrita y luego el final feliz y esta relató “El domingo yo fui a dejar a mis perritos a la a su guardería que queda en la vía Armenia Circasia. Cuando yo llegué a las 9 más o menos, me di cuenta que la perrita estaba amarrada, la guardería ya le había proporcionado agüita y alimento y pregunté que qué había pasado y ellos me contaron que la habían dejado amarrada”

Al lado de Freya había una hoja, con un escrito que decía “hola me llamo Freya, soy una perra educada y estoy operada. Busco un nuevo hogar porque ya no me pueden tener. Por favor ayúdenme. No me abandonen”

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Paola Contó “Ella estaba hecha bolita, estaba como frío y tenía como lágrimas y muy asustada, muy nerviosa. Yo me acerqué, me di cuenta que era una perrita noble, cariñosa y pensé que podía gestionar para no dejarla ahí. Pregunté a la guardería y me dijeron que ya habían llamado a protección a la policía ambiental, sin embargo, nadie había llegado aún.

Entonces en la red de apoyo que yo tengo con algunas personas, conseguimos un hogar de paso y le compramos su comida, la primera pastilla de Bravecto, el desparasitante y gracias a Dios esta familia tan hermosa, una familia muy humilde, la acogió en su hogar de paso en Calarcá.

A raíz de todas las publicaciones, me escribieron muchas personas, yo mandé un test, un mini test a WhatsApp donde están los requisitos mínimos para las adopciones y hubo una familia que me llenó todos los requisitos, me mandó video de su hogar en donde salía la perrita que está todo encerrado, me mandó video de sus otros perritos, carne de vacuna de sus otros perritos y firmamos el formulario digital y hoy gracias a Dios fueron a traerla” relató Paola Yepes

Sin embargo, llamó la atención sobre la tenencia responsable de mascotas “esto es una historia que afortunadamente tiene un final feliz, pero la verdad es que hay muchos animalitos que al no ser vistos y al no ser expuestos a la luz pública, pasan desapercibidos y generalmente son historias de dolor niños que se fueron a España, que se fueron del país, que los dejaron encargados con un vecino, con un amigo y finalmente terminan en las calles. Así que mi invitación a es a la sensibilización de no al abandono y a adoptar y ayudar cuando puedas, un día a la vez, un perrito a la vez, un gatico a la vez”

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Horizonte, Quindío en prospectiva 2050” presentó las conclusiones del Diagnóstico Territorial, etapa que antecede la construcción de escenarios de futuro.

La Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia, fue la anfitriona del inicio de la tercera misión técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Ilpes.

Juan Esteban Gil Chavarría, director de “Horizonte, Quindío en prospectiva 2050, se refirió al alcance del diagnóstico elaborado a partir de la revisión de 750 documentos, la aplicación de 122 encuestas Delphi, la realización de 24 entrevistas estratégicas, y contando con 643 participaciones en la consulta ampliada y el desarrollo de 35 talleres territoriales que reunieron a 2.000 participantes.

Además, 350 expertos temáticos sumaron sus aportes y 1.000 actores clave identificados hicieron lo propio para un total que supera los 3.000 participantes en las actividades del diagnóstico.

Entre los resultados del diagnóstico se encuentra la transformación del Quindío, que pasa de una estructura predominantemente rural, cafetera y agroproductiva hacia un sistema más diverso, en el que convergen el turismo, los servicios, la logística entre otras actividades productivas.

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También se identificaron desafíos relacionados con la seguridad hídrica, los cambios demográficos, la ocupación del suelo, las oportunidades para los jóvenes y la articulación entre Armenia y los demás municipios.

“El Quindío cuenta con grandes activos ambientales, culturales, productivos y humanos. El reto está en fortalecer nuestras capacidades colectivas para convertir ese potencial en bienestar sostenible. Para lograrlo, necesitamos una gobernanza capaz de articular actores, ejecutar decisiones y sostenerlas en el tiempo.

Los desafíos del agua, el turismo, la ocupación del suelo, las oportunidades para los jóvenes, la producción y la tecnología están conectados y no pueden abordarse de manera aislada.

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Entre el 14 y el 21 de octubre se vivirá en el Quindío la sexta versión de la Bienal Internacional – BIARCO, que contará con 250 artistas de 25 países, distribuidos en seis sedes o galerías,

Carlos Villanueva, uno de sus gestores, “Tendremos sede en la Sociedad de Mejoras Públicas, El Libro Total, el Colombo Americano, la sede Antonio Valencia y Roberto Henao Buriticá en la Gobernación del Quindío y la que está en los Mogadores de la Asamblea Departamental”.

La bienal tendrá participación de artistas de Perú, España, Estados Unidos, Cuba, México, Portugal e incluso de Italia; un carácter internacional que se verá respaldado con una sub sede del evento en la galería Geraldes Da Silva, de Portugal.

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La gobernación del Quindío continúa dando cumplimiento a los procesos de vivienda estructurados antes del sismo del pasado 10 de agosto, dando continuidad a iniciativas que buscan garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias del departamento.

En Buenavista, el proyecto de vivienda nueva tipo VIP ‘Urbanización El Tolrá’ contempla la construcción de 41 viviendas unifamiliares y bifamiliares: una apuesta por el bienestar y el desarrollo del municipio.

En articulación con el Alcalde de Buenavista, John Steban Aristizábal Rendón, el mandatario departamental invita a los potenciales beneficiarios y a la comunidad a participar en la socialización de este proyecto, que permitirá conocer sus características, alcances y avances dentro del proceso.

La jornada se realizará este jueves 15 de octubre a las 9:00 a. m. en el coliseo municipal de Buenavista. Con la continuidad de estos procesos,

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La Universidad del Quindío avanza en la habilitación progresiva de espacios para el retorno a las prácticas académicas presenciales al campus central, luego de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El proceso se desarrollará de manera gradual, flexible y diferencial, de acuerdo con las condiciones de cada escenario y las necesidades de los programas académicos.

Los espacios identificados del campus central para el inicio de esta etapa, a partir del 14 de octubre, son los siguientes: Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías. Laboratorios del Instituto Interdisciplinario de las Ciencias. Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, Estudio de Televisión. Talleres de María Cano.

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Facultad de Ciencias de la Salud. Sala de Simulación Médica, ubicada en el Centro de Salud. Edificio Centro de Investigaciones Biomédicas. Laboratorio de Parasitología Centro de Entrenamiento para Trabajo Seguro en Alturas.

Facultad de Educación. Laboratorio MADS. Laboratorio de Didáctica. Salas de Idiomas 1 y 2. Salas de Posgrado en Ciencias de la Educación, en el cuarto piso.

Facultad de Ciencias Agroindustriales. Plantas de procesamiento de alimentos. Granja Experimental Bengala,

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Jorge Enrique Gómez Marín, investigador y docente de la Universidad del Quindío, fue reconocido por quinto año consecutivo como uno de los científicos más influyentes del mundo en su disciplina, según la versión 2026 del listado ‘World’s Top 2% Scientists’ (Top 2 % de científicos a nivel mundial), elaborado por la Universidad de Stanford y la editorial científica y empresa de análisis de información Elsevier.

La lista evalúa el impacto de la producción científica mediante indicadores cienciométricos. El doctor Gómez Marín, quien es también el director del Centro de Investigaciones Biomédicas del alma mater, es uno de los 81 investigadores vinculados a instituciones nacionales incluidos en esta versión, entre 243.949 científicos de todo el planeta.

El investigador, además, se encuentra entre el top-10 de investigadores colombianos en áreas de la salud, y es el quinto colombiano más influyente en el subcampo de “Medicina Tropical”. “Con la última actualización se ratifica nuestra presencia dentro de este grupo selecto, destacando que se toma en cuenta la producción científica en el último año, lo que significa que nuestra investigación sigue teniendo relevancia y notoriedad a nivel internacional”, explica el científico uniquindiano.

El reconocimiento en este listado es un resultado del trabajo del doctor Gómez Marín en 26 años dedicados a la investigación dentro de la Universidad del Quindío, en los que ha realizado diversos estudios y avances en campos como enfermedades tropicales, epidemiología, enfermedades parasitarias, toxoplasmosis y patologías transmitidas por agua y alimentos.

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Hoy miércoles 14 de octubre, el Complejo Turístico y Deportivo Soledén será escenario de la segunda edición de la Rueda de Negocios FortaleSER 2026, una iniciativa de Comfenalco Quindío que busca conectar a 100 micro, pequeñas y medianas empresas del departamento con organizaciones interesadas en sus productos y servicios, para promover alianzas comerciales y contribuir al fortalecimiento de la economía regional.

Entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., los empresarios participarán en una jornada de citas de negocios uno a uno, previamente agendadas a través de la plataforma Eventic. Esta metodología facilita el encuentro entre compradores y proveedores de acuerdo con sus necesidades comerciales, optimiza el tiempo de negociación y permite identificar oportunidades concretas de abastecimiento y cooperación empresarial.

La rueda se desarrolla en el marco del programa FortaleSER de Comfenalco Quindío, operado por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, a través de su Escuela para la Competitividad y la Gestión de Clúster.

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Este jueves 15 de octubre, Armenia será escenario de una nueva edición de la Feria Ambiental EXPO R 2026, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío que busca promover una cultura de consumo consciente, visibilizar alternativas sostenibles y conectar a los consumidores con empresas y emprendimientos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y que se desarrollarás este jueves 15 de octubre desde la 10:00 AM en el hotel Mocawa Plaza 4to piso, entrada libre.

La feria reunirá a más de 70 expositores con productos, servicios y soluciones que demuestran que es posible transformar las formas de producir y consumir, generando oportunidades económicas y contribuyendo a la protección del planeta.

La agenda cuenta con una Rueda de Negocios que conectará los 70 empresarios de la línea ambiental con 60 potenciales compradores que corresponden a empresas de sectores como gastronomía, agroindustria, belleza, construcción, entre otros.

La programación comenzará con una exhibición empresarial de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el cuarto piso del Hotel Mocawa Plaza, donde los asistentes podrán conocer productos locales del campo cultivados sin químicos, iniciativas de turismo regenerativo, gestión del agua, energías renovables, moda sostenible, servicios ambientales, educación ambiental, empaques biodegradables y gestión de residuos.

También habrá un espacio de moda circular con opciones de trueque e intervención de prendas para prolongar su vida útil y promover nuevas formas de consumo.

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En deportes, Los parabadmintonistas del Quindío regresaron de Bucaramanga con siete medallas, tres de oro y cuatro de bronce, tras su participación en la III Válida Nacional de Parabádminton, disputada entre el 10 y el 12 de octubre.

La delegación estuvo integrada por Diego Cortés, Diego Castaño, Erika Vásquez y Darío Hernández, quienes se destacaron en las modalidades individuales y de dobles, dejando en alto el nombre del departamento.

En la competencia, Diego Cortés y Diego Castaño se quedaron con la medalla de oro en dobles masculino. Castaño también subió a lo más alto del podio en individual wheelchair 1, mientras que Cortés conquistó el tercer oro para el Quindío en individual wheelchair 2.

Por su parte, Erika Vásquez obtuvo dos medallas de bronce, una en dobles mixtos, haciendo pareja con Jhan Carlos Rizo, de Fuerzas Armadas, y otra en individual femenina wheelchair 1. Darío Hernández completó la cosecha de bronces con dos preseas, una en individual SL3 y otra en dobles SL3-SL4, modalidad en la que compitió junto a Néstor Trullo, representante de Santander.