Quindío aumenta en 156.000 millones de pesos su inversión en el presupuesto nacional: Congresista

Armenia

El representante a la cámara por el Quindío de Cambio Radical, John Edgar Pérez mediante gestiones logró aumentar el presupuesto para el departamento del Quindío

El representante a la cámara por el Quindío, John Edgar Pérez Perea, anunció que, como resultado de las mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, logró un incremento en los recursos proyectados para el departamento dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La asignación presupuestal para el Quindío pasa de $596 mil millones a $753 mil millones, una cifra que representa un aumento reportado de $156 mil millones y que será objeto de discusión en el segundo debate del proyecto ante las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

Este incremento busca fortalecer la inversión en sectores fundamentales para el desarrollo regional, entre ellos vivienda, educación, transporte, agricultura y desarrollo rural, minas y energía, y deporte, áreas que inciden directamente en las oportunidades y la calidad de vida de los habitantes del departamento.

El congresista indicó en diálogo con Caracol Radio Armenia expresó “Como coordinador ponente del proyecto de ley que adopta el presupuesto general de la nación, tengo que darle las buenas noticias a todos los quindianos. Logramos en una mesa de trabajo con el DNP, con el Ministerio de Hacienda, que el presupuesto regionalizado para nuestro departamento aumentara en 156.000 millones de pesos. Aumentos considerables en materia de vivienda, educación, transporte, agricultura, entre otros”

En su calidad de coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación, Pérez Perea ha participado en las mesas de trabajo orientadas a revisar y gestionar mayores recursos para el Quindío, con el propósito de que las necesidades del territorio tengan mayor presencia en la distribución de la inversión nacional.