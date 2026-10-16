¿Qué solicitó la Cámara de Comercio al gobierno nacional para apoyar a los empresarios del Quindío?

Armenia

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, solicitó al Ministerio del Trabajo y al Fondo Milagro, revisar los requisitos del apoyo a la nómina con el fin de facilitar el acceso de las empresas afectadas por el sismo del 10 de agosto y que buscan proteger el empleo y aliviar la presión financiera de los empresarios.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, solicitó al Ministerio del Trabajo y al Fondo Milagro, revisar los requisitos del apoyo a la nómina establecido en el Decreto Legislativo 1417 de 2026 con el fin de facilitar el acceso de las empresas afectadas por el sismo del 10 de agosto.

Luz Adriana Buitrago, vicepresidenta de la Cámara de Comercio sobre este tema indicó “nosotros queremos con todas estas cartas y mensajes que estamos enviando y que hemos enviado al Gobierno Nacional es básicamente pidiéndoles apoyo para nuestros empresarios que han sido afectados, que todos sabemos que Quimbaya, Montenegro, dos municipios que han sido muy afectados por el tema del sismo, puedan tener algunos privilegios, algunas excepciones especiales en el tema de los impuestos. Estamos esperando respuesta, creemos que va a salir positiva.

De igual manera también quiero contarles que estamos haciendo gestión porque lo que hemos detectado y la constante en nuestro sector empresarial es el tema de la visibilidad. Los empresarios necesitan que todo Colombia, el mundo, sepa que Quindío está bien, que Quindío está levantado.

Eso hace parte de todas nuestras campañas de reactivación que venimos desde el día cero del terremoto, venimos trabajando fuertemente y apuntándole a que nuestros empresarios se les mueva la caja registradora y sean competitivos

Tres de las cuatro propuestas pueden implementarse mediante ajustes a la reglamentación operativa, sin necesidad de expedir una nueva norma dijo la líder gremial.

La solicitud, dirigida a la Ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y a Jaime Andrés Uribe Tamayo, Gerente Nacional Fondo Milagro, fue presentada por el presidente ejecutivo de la entidad, Rodrigo Estrada Revéis, quien advirtió que las condiciones de acceso al beneficio no responden plenamente a la realidad de los establecimientos que perdieron ingresos o tuvieron que suspender sus actividades a causa de la emergencia.

Cuatro propuestas

1. Eliminar el requisito de inscripción individual de los trabajadores en el Registro Único de Damnificados (RUD). Lo anterior, teniendo en cuenta que las empresas afectadas son quienes pueden certificar su planta de personal que, al momento del sismo, contaban con vinculación laboral legal.

2.El segundo ajuste busca permitir que las empresas cuya mora en los aportes a seguridad social se haya originado después del 10 de agosto de 2026, como consecuencia del sismo, puedan acceder al beneficio. También se propone admitir a empleadores con acuerdos de pago vigentes, bajo mecanismos que garanticen la normalización de los aportes correspondientes.

3.Como tercera medida, la Cámara de Comercio plantea establecer una única postulación para los seis ciclos del programa, con verificación mensual automática de las condiciones a través de la información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Esto permitiría reducir los trámites para los empleadores, las entidades financieras y el Fondo encargado de administrar el apoyo.

4.Finalmente, propone gestionar ante el Gobierno Nacional el diferimiento, entre tres y seis meses y sin intereses, de los aportes parafiscales destinados al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las cajas de compensación familiar.