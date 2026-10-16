25 familias caficultoras de Bello recibieron herramientas e insumos para su trabajo en el campo. Foto: Alcaldía de Bello.

Medellín, Antioquia

Con una inversión superior a los 228 millones de pesos, la Alcaldía de Bello, en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, entregó herramientas e insumos a 25 familias caficultoras del municipio. La iniciativa busca fortalecer la caficultura bellanita mediante el mejoramiento de la infraestructura productiva en las fincas, la sostenibilidad de los cultivos y la seguridad alimentaria de las familias rurales.

“Seguimos fortaleciendo el campo bellanita y respaldando a nuestras familias caficultoras que con su esfuerzo y dedicación mantienen viva nuestra tradición cafetera”, afirmó la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, durante la entrega de los elementos.

Entre los apoyos entregados se encuentran 16 análisis de suelos, tres marquesinas para el secado del grano, seis guadañas, cinco fumigadoras, cinco estufas ecológicas y un kit de poscosecha. Los beneficios llegaron a productores de siete veredas de Bello: Granizal, Hatoviejo, La Palma, La Primavera, Los Espejos, Potrerito y Quitasol. Según la Federación Nacional de Cafeteros, hacía más de 15 años que Bello no contaba con un convenio de este tipo.

Un impulso para las familias del campo

Para Leoncio de Jesús Arias Tabares, uno de los beneficiarios, la entrega representa una oportunidad para superar algunas de las dificultades que enfrentan los productores en sus fincas:

“El convenio es muy importante porque brinda unos beneficios maravillosos para los caficultores que por lo general tienen muchas dificultades en sus predios cafeteros. Este convenio nos brinda herramientas que nos van a facilitar el trabajo en nuestras fincas y van a mejorar mucho la calidad en el café que producimos”, expresó Arias.

Con esta inversión, la Alcaldía de Bello y la Federación Nacional de Cafeteros reafirman su compromiso con el desarrollo rural, el fortalecimiento de las familias productoras y la preservación de una actividad que continúa siendo parte fundamental de la identidad y la economía del municipio.