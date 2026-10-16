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Vapear en Colombia: un hábito que se normaliza y minimiza los riesgos de salud en menores de edad

La doctora Gladys Arboleda, docente del programa Terapia Respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira, pasó por los micrófonos de 6 AM W, para hablar sobre un estudio que sorprende con las cifras que hay frente a los menores de edad por vapear.

“La facilidad de acceso, los sabores atractivos y la percepción de que estos dispositivos son menos dañinos favorecen su consumo entre los jóvenes, advierte una docente e investigadora en salud pública”. Explicó la doctora

El vapeo se está normalizando entre niños y adolescentes como actividad social en Colombia, mientras persiste la percepción de que los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales que los tradicionales. Sin embargo, riesgos para la salud respiratoria y la posibilidad de desarrollar dependencia a la nicotina.

Donde se encontró que los participantes no solo consumían cigarrillos electrónicos, sino que alternaban su uso con el cigarrillo convencional”. Según Arboleda, el consumo de vapeadores se identificó desde los 12 años.

Uno de los principales problemas, es que estos dispositivos se perciben como una alternativa recreativa o una moda, lo que lleva a minimizar sus posibles consecuencias. Los sabores dulces y frutales, contribuyen a que los menores no reconozcan los riesgos asociados al consumo.

El vapeo, no afecta únicamente a quienes utilizan estos dispositivos. También afecta a las personas que permanecen cerca de los consumidores, debido a que también pueden inhalar partículas y sustancias presentes en el aerosol, incluidos compuestos orgánicos volátiles y en algunos casos, nicotina.

La doctora, también comentó sobre el potencial adictivo de estos cigarrillos. Aunque el vapeo puede generar una sensación momentánea de tranquilidad o bienestar, “el consumo repetido de nicotina puede producir dependencia y síntomas de abstinencia cuando se interrumpe”.

“Este escenario plantea retos para las familias, las instituciones educativas y las autoridades, especialmente en entornos donde el consumo se integra a las dinámicas de socialización de los jóvenes”.

En Colombia, la Ley 2354 de 2024 amplió las medidas de control del tabaco a los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados. No obstante, la prevención también requiere educación, acompañamiento familiar y estrategias que permitan a los menores comprender los riesgos antes de iniciar el consumo.

Para la doctora Arboleda, el desafío es reforzar el trabajo con las comunidades y las instituciones educativas para evitar que el vapeo continúe percibiéndose como un hábito inofensivo durante una etapa crucial del desarrollo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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