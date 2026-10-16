“No nos sentimos escuchados, apoyados, ni respaldados”: operadores turísticos en Caldas

Contaminación y alta afluencia de turistas en el Parque Nacional Natural Los Nevados y la respuesta a Derecho de petición presentado por operador turístico de Caldas. Fotos suministradas.

Manizales

La disminución del número de turistas hacia el Parque Los Nevados ha sido evidente desde el departamento de Caldas, ya que el pico y placa ambiental sobre el corredor vial entre Manizales y Murillo afecta el tránsito de vehículos de servicio especial que pertenecen a empresas locales, ellos denuncian no ser escuchados por las gobernaciones de Caldas y Tolima, aunque aclaran no estar en contra de la medida, solicitan excepciones coherentes.

“Es una situación muy retadora. Venimos de un terremoto que nos dejó cero reservas y reintegros, sumado al pico y placa. Hemos perdido muchas ventas, el número de vehículos es limitado. Yo fui como representante del gremio del transporte especial de pasajeros a Ibagué cuando se hizo el acto administrativo, hicimos unos acuerdos y excepciones para seguir operando, pero la sorpresa es que solo están dadas para un segmento reducido de Murillo, lo que nos ha afectado, drásticamente, el ingreso por Caldas”, describe Yessenia Machado Peralta, representante legal de Transporte Go.

Comparativo de ganancias y pérdidas

Yessenia, describe de cuanto son las pérdidas económicas que representa la situación que atraviesan.

“En temporada alta como la semana de receso escolar, una operadora podía mover con sus aliados, entre 60 a 75 pasajeros por día; podíamos llegar a transportar en un fin de semana a casi 200 personas, eso representa un ingreso en ventas de aproximadamente 30 a 40 millones de pesos, quitando los costos, pero pasar de eso a cero y que tus vehículos solo puedan trabajar un día a la semana por el pico y placa es una afectación muy grande, pese a que asistimos a correrías comerciales como Anato y ferias por todo el país”.

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Explica sentirse amenazados por operadores provenientes de otros departamentos que no tienen consciencia ambiental, por lo que proponen exigir certificados a las firmas locales para que las compañías foráneas no operen sin control.

“Hablamos con algunos operadores de Murillo porque queremos trabajar unidos, no es un llamado selectivo, pretendemos que sea equitativo porque los operadores locales defendemos nuestro territorio, lo cuidamos y seguimos esa línea de sostenibilidad ambiental, de conservación y una venta responsable, factores que empresas de afuera no tienen en cuenta, son pocos responsables y éticos, son mayores las cifras de contaminación porque desconocen el lugar y por ellos, pagamos todos”, cuenta Machado.

Añade que a pesar de existir la restricción vehicular, la carretera entre la capital caldense y el municipio tolimense, hayan filas de espera de hasta tres horas y problemas logísticos en el ingreso al complejo natural, por lo que reitera a comunicación hecha con las gobernaciones de Caldas y Tolima recibiendo respuestas insatisfactorias.

“En Tolima no nos quieren incluir en las excepciones, proponemos soluciones, pero no somos escuchados ni apoyados. Hemos pensado con varias operadoras identificar las agencias que llenan el parque natural al 100 por ciento cuando se aplica una restricción, mientras que por Caldas no ingresan, vamos a elevar la solicitud a la unión temporal como a parques y que nos den datos al respecto”, puntualiza la Representante legal de Transportes Go.

Entre tanto, más de 60 operadores turísticos de Caldas entre hoteles, restaurantes, guias, comercio, entre otros actores, se ven afectados por el ingreso de turistas al complejo natural, principalmente, por Tolima.

¿Qué responden desde la Gobernación de Caldas?

Informan que a partir de este sábado, 17 de octubre, comenzará a regir el pico y placa ambiental en el corredor vial Murillo–Manizales, una medida adoptada por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 20263040042595 del 15 de octubre de 2026. La medida tiene el propósito de regular el tránsito vehicular y contribuir a la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona de influencia.

La disposición establece condiciones temporales de circulación para los vehículos que transitan por este corredor, que comprende 54,6 kilómetros de vía, distribuidos entre los sectores El Arbolito – Paso Urbano de Murillo, en la ruta 50A03, y La Esperanza–El Arbolito, en la ruta 50CL04.

Daniel Fuentes, jefe de la Oficina de Tránsito de Caldas, explicó que la medida funcionará de manera alternada durante los sábados, domingos y lunes festivos, con condiciones particulares para determinados periodos del calendario.

“El calendario de aplicación de la medida de pico y placa ambiental comenzará a regir los días 17 y 18 de octubre, cuando las placas habilitadas para transitar serán las pares. El fin de semana siguiente, sábado y domingo, podrán transitar las placas impares”, señaló el funcionario.

De esta manera, durante el primer fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de octubre, podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Para el siguiente fin de semana, 24 y 25 de octubre, estarán habilitadas las placas impares.

Asimismo, para el puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre, el calendario contempla condiciones especiales de circulación, por lo que se recomienda a los viajeros consultar las placas habilitadas antes de desplazarse.

El horario general de restricción será de 5:00 a. m. a 4:00 p. m., y la medida tendrá vigencia prevista hasta el 15 de agosto de 2027.