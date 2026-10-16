Un hombre murió en medio de un incendio estructural en zona rural de Pensilvania, oriente de Caldas

Parque Principal en Pensilvania e incendio de una casa rural en el municipio. Fotos suministradas.

Pensilvania

En las últimas horas, un incendio acabó con la vida de un hombre, de quién aún se desconoce su identidad por el difícil acceso a la zona ubicada en el corregimiento de San Daniel, en Pensilvania, Caldas.

Jhon James Gómez, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio, explica que “las autoridades competentes están en las labores de criminalística para identificar a la persona fallecida”.

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Añade que, posiblemente, era el residente de la vivienda que se consumió por completo, pero la información está por establecerse. “Ha llovido mucho en el sector dificultando el desplazamiento de la SIJIN para realizar las respectivas labores y estamos en eso. Se espera que durante la jornada se logre identificar a la víctima”.

Asimismo, las causas de la conflagración son materia de investigación.