Autoridades capturan a presuntos delincuentes al servicio del Ejército Gaitánista en Caldas

Caldas

La ofensiva operacional de las autoridades se materializó mediante nueve diligencias de allanamiento y registro desarrolladas, de manera simultánea, en Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, al oriente de Caldas, así como en Palocabildo (Tolima), donde se ejecutaron varias órdenes de captura.

Las labores de investigación, seguimiento y análisis de información duraron 12 meses recolectando elementos materiales probatorios que identificaron la estructura, los roles y el accionar delictivito de la organización criminal. Coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, indica que “estas personas eran requeridas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘El Duende’, de 40 años, presunto cabecilla de la estructura, quien al parecer, coordinaba el abastecimiento y la comercialización de sustancias estupefacientes en dichas poblaciones caldenses. Según las labores investigativas, alias ‘El rolo’ y ‘Pacho’, eran los encargados de abastecer de estupefacientes a la organización. Por su parte, alias ‘Kevin’, ‘Pérez’, ‘Herlinda’ y ‘Rayo’ estarían vinculados al expendio de las sustancias en Marquetalia, mientras que ‘Karol’ y ‘Chucho Guasca’, presuntamente, cumplían esa función en Manzanares.

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Durante los procedimientos fueron incautadas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y cinco celulares, objetos que serán sometidos a procedimientos judiciales correspondientes que podrían aportar información para el avance de las investigaciones. De acuerdo con los elementos recopilados, la estructura, presuntamente, se dedicaba al tráfico de estupefacientes mediante diferentes modalidades de expendio, entre ellas el menudeo, la distribución a domicilio y la comercialización callejera en puntos fijos.

Asimismo, las indagaciones señalan que la organización habría generado rentas ilícitas cercanas a los $50 millones de pesos mensuales.

Los 12 capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y en las próximas horas se adelantará la respectiva audiencia en la que se definirá su situación jurídica.