Kevin Restrepo y Alejandro Calderón logran el subcampeonato nacional de esgrima en Antioquia

Manizales

Los esgrimistas manizaleños Kevin Restrepo y Alejandro Calderón conquistaron el subcampeonato en la modalidad espada masculina por equipos, categoría mayores, en la competencia nacional de esgrima celebrado en Rionegro, Antioquia. El evento se desarrolló en el coliseo Rubén Darío Quintero, donde se dieron cita 500 deportistas de diferentes regiones del país y también de Venezuela y Panamá.

La medalla de plata representa otro resultado nacional para Kevin y Alejandro, quienes han construido una trayectoria en la esgrima nacional integrando equipos de Caldas en torneos de alto nivel.

En julio de 2025, Restrepo y Calderón conformaron el equipo de espada masculina mayores que alcanzó por primera vez una final nacional para el departamento en esta modalidad. En aquella competencia superaron a las delegaciones de Cundinamarca y Antioquia, antes de enfrentar al Valle del Cauca por el título.

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Por su lado, Kevin Restrepo obtuvo una presea de oro en espada masculina mayores en septiembre de este año en el nacional en Chía (Cundinamarca), donde venció en la final al representante del Tolima Michael Lozano, con un marcador de 15-11. Mientras que Alejandro Calderón ha participado en competencias nacionales de esgrima y ha integrado equipos que han alcanzado posiciones de podio en la modalidad de espada masculina.

Kevin Restrepo y Alejandro Calderón, hacen parte del programa Deportista excelencia de la Secretaría de Deporte de la Alcaldía de Manizales.