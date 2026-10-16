Medellín vs. Once Caldas por Liga Colombiana 2026-II: Prográmese con la fecha y hora del partido

Medellín vs. Once Caldas por Liga Colombiana - II - Prográmese con fecha y hora del partido // Colprensa

Independiente Medellín rebirá este sábado 17 de octubre en el Atanasio Girardot al Once Caldas por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026 - II. El equipo local se encuentra en la quinta posición con 23 unidades en 13 partidos jugados. Por parte del ‘Blanco Blanco’, es décimo con 16 puntos también en 13 juegos.

Presente del Medellín

El ‘Poderoso’ viene de caer en los cuartos de final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional con un marcador de 3-2, con dicho resultado Medellín quedó eliminado, ya que la llave se disputó a partido único, debido los cambios en calendario que sufrieron las competiciones a causa del terremoto del 10 agosto.

En cuanto a Liga, los dirigidos por Amaranto Perea se llevaron un triunfo 2-1 en la casa del actual líder, el América de Cali, gracias a un gol tardío al minuto 84′ de Carlos Lucumí.

Así llega el Once Caldas

Por parte del conjunto manizaleño, ganaron en casa a Llaneros con un gol de Jorge Cardona al minuto 64′, tanto que les alcanzó para llevarse el partido por la mínima diferencia. En caso tal de que Once Caldas logre el triunfo frente al DIM, llegarían a la novena posición a un punto del octavo, que es Deportes Tolima con 20 unidades.

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Por Copa tendrán que enfrentar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final, el ganador enfrentará a Nacional.

Fecha y hora dle duelo entre Medellín y Once Caldas

Fecha: Sábado 17 de octubre

Hora: 8:30 p.m.

Lugar: Estadio Atanasio Girardot