“Las amenazas no han parado”: Luis Carlos Reyes denuncia hostigamientos y evalúa salir del país

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, ratificó y amplió sus denuncias contra el exministro del Interior Armando Benedetti y su suegra, Adelina Covo.

El exfuncionario acusó a Bendetti de ejercer presiones para influir en nombramientos dentro de las aduanas del país, cargos presuntamente vinculados con el control de contrabando y lavado de activos.

En entrevista con Dos Puntos, Reyes detalló que estos hechos hacen referencia a nombramientos recomendados de su suegra en las direcciones de aduanas de Cartagena y Barranquilla, así como en la dirección de impuestos de Barranquilla.

Aseguró que se trató de una “presión sustancial”, que fue clave en su salida del gobierno de Gustavo Petro dos años después, tras haberse negado a realizar los nombramientos.

El exdirector de la DIAN explicó que agencias de inteligencia de países aliados como Estados Unidos y el Reino Unido tienen identidad, que “las aduanas son utilizadas como un medio para ingresar contrabando al país que es utilizado para lavar las ganancias obtenidas a través del narcotráfico”.

Reyes recordó que el mismo Benedetti se encuentra en la lista OFAC de EE. UU. por su presunta vinculación con este tipo de estructuras criminales.

Lentitud de la Fiscalía General en la investigación

En la misma línea, el exfuncionario cuestionó la lentitud de la Fiscalía General de la Nación en la investigación contra Bendetti. Recordó que las primeras denuncias fueron presentadas en abril de 2024 y el proceso penal se abrió recientemente luego de que la Corte Suprema de Justicia remitiera el expediente al concluir que, al no ser Benedetti congresista al momento de los hechos, la competencia correspondía a la Fiscalía.

“Se han pasado más de dos años para que se abra una investigación”, cuestionó Reyes. Comentó que también denunció a otros altos perfiles como Roy Barreras y Javier Castellanos.

Amenazas contra su familia tras denunciar a Benedetti

El exfuncionario reveló que desde que hizo públicas las denuncias, las amenazas en su contra no han cesado. Relató un hecho ocurrido en su casa junto a su esposa y sus tres hijos: “Un desconocido me apuntó a mí con un láser en la frente, luego en el pecho y luego a cada uno de mis hijos”. A esto se suman amenazas explícitas previas, como una advertencia implícita de Roy Barreras, quien le dijo que se asemejaba a un jugador de fútbol talentoso al que “de pronto podían partirle las piernas”.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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