Lucas González tras la victoria de Nacional: “Hemos hecho casi todo perfecto”

Tras la victoria 2-1 de Atlético Nacional sobre el Deportivo Independiente Medellín. El entrenador Lucas González se mostró satisfecho con el rendimiento de Atlético Nacional, más que todo durante la primera mitad del clásico antioqueño. González resaltó la superioridad de su equipo y la manera en que sus jugadores interpretaron el planteamiento táctico.

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“Hemos hecho casi todo perfecto”, afirmó el técnico que, pese a la buena circulación de la pelota y el control del juego, le habría gustado que su equipo también consiguiera marcar más goles en jugada y no únicamente a través de acciones de tiro de esquina.

González también señaló que tuvo que administrar la nómina debido a algunas bajas y a la decisión de no arriesgar futbolistas importantes, pensando en los próximos retos que se le avecinan en el calendario.

Los ajustes que dejó el segundo tiempo

El entrenador reconoció que el desarrollo del partido cambió en la segunda mitad, cuando Medellín adelantó sus líneas y presionó en busca de la remontada. Para el entrenador, Nacional debe mejorar el control de los encuentros cuando tiene la ventaja en el marcador.

“Cuando estemos por delante del marcador hay que controlar mejor el desarrollo del juego”, explicó. También hizo énfasis en el rendimiento de los jugadores que ingresan desde el banco, a quienes les pidió mayor seguridad con la pelota y menos riesgos cuando el equipo está ganando.

Pese a los aspectos por corregir, el técnico valoró la capacidad de sus dirigidos para afrontar un compromiso exigente y conseguir la victoria por 3-2 en el clásico antioqueño.

La conexión con la hinchada verdolaga

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa fue la relación entre el equipo y sus aficionados. González aseguró que fortalecer esa conexión es uno de sus objetivos inmediatos.

“Lo primero que tienes que hacer es hacer que estos hinchas se sientan bien representados, que se sientan orgullosos de su equipo, orgullosos de sus jugadores”, comentó.

El entrenador destacó el respaldo recibido durante el partido, especialmente cuando el Medellín marcó el segundo gol y el resultado se volvió más ajustado. Para González, ese acompañamiento demuestra la relación de la institución y la importancia de construir una relación sólida entre jugadores e hinchada.

La victoria 3-2 ante Medellín representa un paso positivo para Nacional, aunque González dejó claro que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar para sostener su rendimiento y afrontar los próximos compromisos.