Convocan a la ciudadanía a participar en el simulacro de respuesta a emergencias en Córdoba

Montería

Las autoridades departamentales invitaron a la ciudadanía a participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realizará el próximo 21 de octubre. La jornada buscaría fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida y el bienestar de los ciudadanos.

“Este ejercicio cobra especial relevancia para Córdoba luego de la emergencia ocasionada por el frente frío y las inundaciones registradas en febrero de este año, que pusieron a prueba la capacidad de respuesta y coordinación entre las instituciones que hacen parte del sistema de gestión del riesgo y las comunidades”, informó la administración departamental.

A esta experiencia se sumaría la importancia de fortalecer la preparación ante otros escenarios. “En el país se ha registrado recientemente actividad sísmica significativa y Córdoba se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia, por lo que es fundamental que la ciudadanía conozca cómo actuar ante emergencias de distinta naturaleza”, sostuvo Lina Benavides, funcionaria de la Dirección Ambiental y de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Córdoba.

¿Quiénes pueden participar y qué deben hacer?

“La convocatoria está abierta a grupos de personas, instituciones educativas, entidades públicas, empresas privadas, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general. Las personas y organizaciones interesadas deben inscribirse hasta el 15 de octubre, acercándose a la sede de la Alcaldía de su municipio, donde recibirán orientación para vincularse a este ejercicio”, informó la funcionaria.

“El simulacro permitirá poner en práctica procedimientos de respuesta, fortalecer la coordinación y reconocer oportunidades de mejora en la preparación de las comunidades ante posibles emergencias en el departamento”, concluyó la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento de Córdoba.