Piden a la Procuraduría investigar actuación de procuradora delegada en proyecto de vivienda

Los propietarios y trabajadores del proyecto “Sueños Campestres” han solicitado formalmente investigar presuntas irregularidades en la actuación de la Procuradora Judicial Ambiental asignada a su caso, luego de interponer una denuncia formal ante la Procuraduría General con número de radicado E-2026-582637.

Esta reclamación surge en medio de un fuerte pulso institucional que mantiene paralizado el desarrollo del proyecto y afecta directamente a más de 400 familias

Los reclamantes cuestionan la imparcialidad de la funcionaria y solicitan que otro agente del Ministerio Público asuma el acompañamiento al expediente. También piden revisar las grabaciones y el acta de la visita técnica realizada el pasado 8 de octubre, durante la cual, según su relato, se presentaron diferencias entre la procuradora y varios de los afectados.

El conflicto comenzó con las restricciones impuestas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que sostiene que las obras ocasionaron afectaciones al suelo y a fuentes hídricas.

Los propietarios también rechazan que los movimientos de tierra sean considerados automáticamente como minería ilegal. Por eso solicitan que las autoridades aclaren los fundamentos de la suspensión, examinen los soportes técnicos y definan qué condiciones deben cumplirse para continuar las obras.

La queja busca establecer si la intervención de la procuradora ofreció garantías de objetividad y atendió las inquietudes de los afectados.

Las familias esperan una pronta intervención del Ministerio Público que ayude a destrabar la controversia y permita continuar el proyecto con las garantías ambientales y legales correspondientes.