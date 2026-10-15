Expertos analizan la movilidad del centro de Medellín este jueves, 15 de octubre

La ciudad de Medellín se presenta en esta cumbre como referente de desarrollo territorial en turismo para impulsar a Barranquilla. | Foto: Getty Images / John Coletti

Medellín

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Corporación Cívica del Centro de Medellín, Corpocentro, adelantarán hoy jueves, 15 de octubre, un foro que analizará la movilidad en la zona céntrica de la capital antioqueña.

El evento que se cumplirá a partir de las nueve de la mañana en la sede central de la Cámara de Comercio buscará responder la pregunta: ¿Cómo mejorar la movilidad en el centro de Medellín?

En este encuentro se reunirán experiencias y propuestas para buscar soluciones a la compleja situación de movilidad que hoy vive la comuna 10 o La Candelaria en Medellín.

Temas que se abordarán

El foro tendrá el enfoque en los desafíos de movilidad del centro de Medellín y las alternativas para avanzar hacia desplazamientos más sostenibles en la capital antioqueña.

Los medios de transporte seguros e inclusivos hacen parte también de los análisis que se tendrán en el espacio académico.

¿Cómo lograr que caminar, utilizar el transporte público, movilizarse en bicicleta y acceder a los servicios y comercios sea más fácil en el Centro de Medellín? Será el tema central del conversatorio central.

Soluciones que se pretenden

Desde este encuentro se pretende entregar posibilidades para una movilidad sostenible, a partir de la conversación sobre los desafíos cotidianos que tiene el centro de Medellín.

Se busca que puedan mostrarse alternativas que alivien la congestión vehicular, las condiciones para la movilidad peatonal, el uso del espacio público y las alternativas de transporte.

También allí buscan plantear los retos que inciden en la calidad de vida de residentes, trabajadores, comerciantes y visitantes del centro de Medellín.

La mezcla de las experiencias internacionales para pensar la movilidad, con los análisis de los panelistas, aportará perspectivas para analizar los retos de desplazamiento en el Centro y las posibilidades de avanzar hacia una movilidad que responda mejor a las necesidades de quienes transitan por este territorio.

¿Quiénes son los expertos presentes allí?

El invitado internacional al foro será Sergio Avelleda, exsecretario de Movilidad y Transportes de São Paulo y expresidente del Metro de esa ciudad, quien entregará los detalles de las experiencias que hubo en esa ciudad de Brasil para la transformación en la manera como se movilizan los ciudadanos allí.

La conferencia del experto internacional se denomina “Movilidad sustentable, segura e inclusiva en Latinoamérica”, con las perspectivas y aprendizajes sobre la gestión de la movilidad urbana en América Latina.

Este espacio aportará elementos para la discusión sobre los desafíos que enfrenta Medellín, particularmente en su área central.

El análisis local

El panel ¿Cómo nos movemos? Tendrá la participación de Juan Esteban Martínez, presidente de ACOMOVES, que es la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible; Andrés Pava Restrepo, profesor investigador de la Universidad EIA; Diana Gómez Arias, fundadora y directora administrativa de Lola Te Mueve; y Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Este panel tendrá la moderación de Mauricio Facio Lince, gerente de Economía Circular y Desarrollo de Proyectos del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA.

El encuentro se cumplirá entre las nueve de la mañana y las doce del mediodía en el auditorio del Edificio de la Cultura de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Este encuentro es apoyado por la Sociedad de Mejoras Públicas.