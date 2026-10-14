Argentina analiza pedir más fondos al Banco Mundial y acuerda apoyo a grandes inversiones

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, afirmó este miércoles que el Gobierno del presidente Javier Milei analiza la posibilidad de pedirle al Banco Mundial (BM) ampliar los fondos disponibles para el país y anunció que el organismo brindará apoyo a los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina”, informó este miércoles Caputo en un mensaje publicado en la red social X, tras reunirse en Bangkok con el presidente del BM, Ajay Banga, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el organismo multilateral.

El ministro informó además que el BM proporcionará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos que ingresen al RIGI, el esquema de incentivos impulsado por el Gobierno argentino para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos.

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“Esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico”, dijo Caputo, quien indicó que el Ejecutivo trabaja para “viabilizar nuevas inversiones privadas por 10.000 millones de dólares”.

Del encuentro participaron también la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Alfonso García Mora.

El titular de la cartera económica agregó que durante las conversaciones también se abordó el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la puesta en marcha de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones, con la participación de varias agencias del Banco Mundial.

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La agenda de Caputo en Tailandia incluyó además reuniones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, Erin Browne.

Tras su encuentro con Georgieva, el ministro afirmó que la funcionaria había elogiado la disciplina fiscal argentina, mientras los equipos técnicos continúan trabajando para completar la tercera revisión del programa acordado con el Fondo.

Caputo se reunió también con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, quien le expresó el respaldo del organismo al proceso de reformas económicas de Argentina.

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Las reuniones se desarrollan durante las sesiones anuales del FMI y el BM, que congregan esta semana en Bangkok a responsables económicos y financieros de distintos países.

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