El secretario de Estado vaticano pide esperar la evolución del papa León XIV para saber sus planes

El cardenal y secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, dijo este jueves que “hay que esperar” a conocer la evolución del papa León XIV tras su operación de pulmón para saber sus planes de futuro, también sobre el viaje que tiene programado en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

Sobre el viaje del pontífice a Sudamérica, del 6 al 17 de noviembre, el purpurado sostuvo que “dependerá de cómo van las cosas”, al ser preguntado por los medios al margen de un acto en la embajada de Irak en Roma.

León XIV fue operado ayer para extirparle parte de un pulmón afectado por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, y su evolución transcurre con “normalidad” y ha retomado parte de su actividad laboral en su segundo día ingresado en el hospital Gemelli de Roma.

Parolin aseguró que sigue “preocupado” por su salud pero confió en que todo “pueda resolverse lo antes posible”.

El cardenal ha lanzado un mensaje de calma, en medio de la expectación que ha suscitado la operación del papa, y ha recordado que el futuro próximo dependerá de cómo evolucione su salud.

“El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo”, dijo.

En este mismo sentido respondió a quien le preguntó si presidirá el rezo del Ángelus este domingo desde el hospital: “Dependerá un poco de cómo transcurra la convalecencia. Parece que le han dado cinco días por lo que, si está mejor el fin de semana, pienso que hará el Ángelus desde el Gemelli”, declaró.

No obstante, aclaró que “son todo conjeturas” porque no ha hablado con el papa desde que entró al hospital. “En estos días es mejor dejarle tranquilo para que se recupere”, sostuvo.

Asimismo ha considerado “bellísimo” el modo en que anunció su operación, el pasado domingo de forma completamente pública, desde la ventana del Palacio Apostólico.

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