BTS lanza tráiler de sus conciertos en cines de Argentina y Brasil: estas son las fechas

BTS presentó el tráiler de las proyecciones cinematográficas de su gira mundial ARIRANG en Buenos Aires, Argentina, y São Paulo, Brasil. El adelanto, publicado este miércoles 14 de octubre, muestra a RM, Suga, Jin, j-hope, Jimin, V y Jung Kook bailando y dominando el escenario al ritmo de “Burning Up (Fire)”, canción incluida en el álbum recopilatorio The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, de 2016.

El video, de 30 segundos, presenta a los siete integrantes con vestuarios negros y atuendos urbanos, acompañados de efectos de pirotecnia, en una producción que anticipa la experiencia que vivirán sus seguidores en las salas de cine.

La primera proyección será el 24 de octubre desde el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata, Argentina. Posteriormente, el 30 de octubre se transmitirá el concierto desde el estadio Morumbi, en São Paulo, Brasil. Las fechas corresponden a las funciones en América; en otras regiones del mundo se realizarán el 25 y el 31 de octubre, respectivamente.

Estos eventos tendrán un significado especial para los seguidores del grupo, conocido como ARMY, pues permitirán ver en pantalla grande el primer concierto de BTS en Argentina y el cierre de su recorrido por Sudamérica en Brasil.

Las funciones hacen parte de las transmisiones cinematográficas de la gira de regreso del grupo, que acompaña el lanzamiento de su álbum ARIRANG. Antes de estas presentaciones, ya se habían realizado proyecciones de conciertos en Corea del Sur y Tokio.

La gira continuará entre noviembre y diciembre por Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia. En 2027, el recorrido seguirá por Australia y Hong Kong, antes de finalizar en Filipinas en marzo.