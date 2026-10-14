La fuerte crecida del río Iguazú obliga nuevamente a restringir los accesos principales

Este martes 13 de octubre las autoridades del Parque Nacional del Iguazú tanto de Argentina como de Brasil notificaron que este miércoles los accesos principales a los circuitos estarán restringidos, debido a una fuerte crecida del río a causa de las fuertes lluvias por el fenómeno climático de El Niño.

Según un comunicado de la administración del parque en Argentina y de la empresa concesionaria Iguazú Argentina, el paso por los circuitos Inferior y Superior del parque estará cerrada este miércoles 14 de octubre, debido a que los pronósticos, prevén a que la corriente superará los niveles considerados para transitar por las pasarelas y balcones que el parque posee para visualizar de cerca las cataratas.

“Mientras continúe esta situación especial, el acceso a senderos y pasarelas que conducen a los saltos estará inhabilitado según el protocolo de seguridad vigente”, según el comunicado.

Por el lado del parque que le pertenece a Brasil, comunicó que cerró el paso a la pasarela que, permite acercarse en el medio del río a las cataratas del lado brasileño, una de sus principales atracciones.

La alarmante crecida del río Iguazú, que ha alcanzado su mayor caudal del año, tras varios días de intensas lluvias, obligó a los administradores del Parque brasileño a retirar este martes las barandillas de protección de la pasarela suspendida, para facilitar el paso del agua y evitar que el río termine arrastrándola.

El parque seguirá funcionando con normalidad

La autoridades comunicaron que el volumen de corriente pueda llegar a los trece millones de litros por segundo este miércoles, frente a una media habitual de 1,5 millones de litros por segundo.

Pese a las restricciones, el miércoles el parque y ciertas zonas funcionarán con normalidad en Argentina, además, los establecimientos gastronómicos y comerciales del parque, estarán abiertos. También estará habilitada la excursión náutica Gran Aventura,

En Brasil el parque también continúa abierto a los visitantes, pero con las restricciones para el paso por la pasarela entre ellos el Circuito São João y el Espacio Usina, debido a que sus estructuras fueron retiradas para evitar daños más fuertes.

“Las cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Brasil y comparten el sistema de saltos de agua con Argentina”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: