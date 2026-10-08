Estados Unidos elimina la roya blanca del crisantemo como plaga cuarentenaria

Cultivos de pompones y crisantemos en el Quindío.( Foto de referencia: cortesía ICA )

El Gobierno colombiano informó que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (USDA-APHIS) eliminó la roya blanca del crisantemo (Puccinia Oriana) de su lista de plagas cuarentenarias, una medida que entrará en vigor en noviembre de 2026 y que flexibilizará los requisitos para la exportación de crisantemos desde Colombia.

Según el Ministerio de Agricultura, la decisión elimina exigencias específicas relacionadas con esta enfermedad para la exportación de flor cortada, incluyendo registros de predios, declaraciones adicionales y marcación especial de cajas.

También desaparecen medidas como la destrucción o suspensión de exportadores en caso de detección de roya blanca en puertos estadounidenses.

La actualización permitirá además exportar esquejes y plántulas in vitro de crisantemo bajo un enfoque de sistemas y reducirá costos para productores, exportadores y autoridades sanitarias. Colombia es actualmente el principal proveedor de crisantemos para Estados Unidos, con cerca del 98 % de las importaciones de este producto provenientes del país. Asocolflores estima que el cambio podría generar beneficios económicos superiores a US$6 millones.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, destacó que la decisión representa un avance en las condiciones de acceso al mercado estadounidense para la floricultura nacional y señaló que el Ministerio continuará coordinando con el ICA, Asocolflores y las autoridades internacionales la implementación de los nuevos procedimientos fitosanitarios.