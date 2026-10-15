Vicepresidente entregó vivienda a damnificada en Quindío y revisó obra del hotel del Parque del Café

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Armenia

El vicepresidente de la Republica, José Manuel Restrepo estuvo en el Quindío, resaltó la importancia de la reactivación económica con la construcción del hotel del parque del café cuyo costo es de 70.000 millones de pesos y generará 200 empleos.

El vicepresidente estuvo acompañado por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya; el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón; y autoridades locales.

Fue así como la primera parada se realizó en el proyecto del hotel del Parque Nacional del Café, el cual tiene un costo superior a los $70.000 millones y generará 200 empleos directos, dinamizando el sector turístico tanto nacional como extranjero,

Más información El vicepresidente instó a agilizar el registro de damnificados por el terremoto

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón escribió en redes sociales “En 2027, cuando la Federación Nacional de Cafeteros cumpla 100 años de historia, abriremos sus puertas al público” al referirse al proyecto del Hotel del Parque del Café

El vicepresidente reiteró la invitación a los turistas para que apoyen el sector en esta parte del país, eligiendo el destino para reactivar la economía de los empresarios y emprendedores afectados.

Entrega de vivienda a damnificada en zona rural de Circasia

Posteriormente la delegación llegó hasta zona rural de Circasia, localidad en la que el vicepresidente se había comprometido hace un mes con una damnificada que había perdido toda su vivienda, y donde oficializó la entrega de su nuevo inmueble.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo llegó hasta la vereda Barcelona, Alta en Circasia Quindío donde en compañía de la Federación Nacional de Cafeteros y el grupo Argos entregaron una vivienda a una damnificada del terremoto

En redes sociales el vicepresidente escribió “A doña Nolby, caficultora de la zona rural de Circasia, Quindío, le prometí ayudarla a recuperar su hogar después del terremoto del 10 de agosto. Hoy regreso a cumplirle: en solo 11 días, y con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Argos, le entregamos una casa reconstruida y sismo resistente.