¿IA o realidad? El Pibe Valderrama se cortó su icónica melena: así fue como quedó // Bob Thomas

Este martes 13 de octubre, Carlos Valderrama, icónico 10 de la Selección Colombia y figura en equipos como el Montpellier y el Valladolid, publicó un video en redes sociales en el cual aparece su esposa, Elvira Redondo, cortandole el pelo, una de sus rasgos más característicos.

Lo anterior debido a que tres días atras, el ‘Pibe’ había publicado un video con el pie de foto diciendo: “Mi gente! Creo que llegó el momento”, haciendo referencia a su look.

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El video inmediatamente dejó sorprendidos a muchos, pues se ve a su esposa dejándole el pelo al cero. Sin embargo, las dudas acerca de la realidad del video no se hicieron esperar y mucha gente en los comentarios empezó a especular sobre si era real o estaba hecho con Inteligencia Artificial.

El video, con la descripción de “Mi gente! Hoy es el día”, muestra al ‘Pibe’ sentado y su esposa detrás, quien usa dos máquinas para cortar por completo su famosa melena. Al final del mismo se muestra a Valderrama completamente calvo, celebrando con Elvira.

A falta de saber si el video está editado o no, las reacciones fueron inmediatas, ya que los rulos de Valderrama significan una de las insignias históricas de uno de los mejores jugadores en la historia del país. El video llegó a tal punto que figuras reconocidas reaccionaron, entre ellas el capitán Mario Yepes: ”Como así jsjajajajaj pero no lo dejaste nada“.

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Otra figura que reaccionó, esta vez en duda, fue el conferencista y escritor colombo-japonés Yokoi Kenji, que publicó “Jajajajajaja No lo sé Rick 🧐….Eto ta raro mi gente….”, haciendo referencia a la veracidad del video.

En caso tal de ser real, el hecho sería algo significante para el mundo del fútbol. La icónica melena, la cual rechazó cortarse por dos millones de dólares antes de jugar el Mundial de de 1994, es un ícono internacional.

Tanto así, que en su paso por la MLS lo homenajearon con el ‘Valderrama Day’. Dicha celebración ocurrió el 18 de julio de 1996, día en que jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos y aficionados de la transmisión utilizaron pelucas que hacian referencia a su melena.