Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 oct 2026 Actualizado 16:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WInternacional

“Queremos una CPI que sea universal, por ahora no lo es”: ‘Navi’ Pillay, Nobel de Paz 2026

La abogada surafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, aseguró en 6AM W que es importante contar con la Corte Penal Internacional, pues la sociedad civil lo exigió.

Navanethem ‘Navi’ Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, habla en 6AM W

Navanethem ‘Navi’ Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, habla en 6AM W

00:00:0030:40
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo...

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado