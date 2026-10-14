“Queremos una CPI que sea universal, por ahora no lo es”: ‘Navi’ Pillay, Nobel de Paz 2026
La abogada surafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, aseguró en 6AM W que es importante contar con la Corte Penal Internacional, pues la sociedad civil lo exigió.
Navanethem ‘Navi’ Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, habla en 6AM W
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...