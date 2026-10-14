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Es muy fácil juzgar y atribuirse procesos de paz en guerras que no corresponde: Nobel de Paz a Trump

Navanethem ‘Navi’ Pillay, jurista sudafricana y ganadora del Premio Nobel de Paz 2026, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre su experiencia al, llevarse este galardón.

En medio de la entrevista, Pillay se refirió a la crítica que le hizo Donald Trump por ganarse este Nobel, que él lleva esperando hace unos años afirmando que ella no pidió el premio ni ninguno de sus conocidos la nominó.

“Este Nobel fue una sorpresa”, dijo, detallando que le complace que este premio el comité le haya dado las razones de por qué le dieron este premio.

Según contó, lleva 60 años luchando por la protección de los derechos humanos, es una comisionada y activista que inició su carrera en Sudáfrica y lo que le dio la confianza para seguir en otros estados.

“Este premio me ayudará a hacer esto y continuar con mi trabajo”, dijo.

Y aseguró que el mundo sabe por qué se lo dieron, reiterando que no fue porque ella lo pidiera ni porque algún amigo la nominara, sino simplemente porque el Nobel y el Comité reconoció la importancia de su trabajo.

En cuanto a Trump, dijo que es muy fácil juzgar y decir que el que se lo merece es él “y sobre todo atribuyéndose procesos de paz en guerras en donde no corresponde”.

Escuche la entrevista completa aquí