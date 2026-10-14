‘Navi’ Pillay, Nobel de Paz, pide reforzar la justicia internacional frente a las guerras actuales

La ganadora del Nobel de Paz 2026 y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio que la comunidad mundial debe fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales para evitar que la resolución de las guerras dependa únicamente de los intereses de las grandes potencias.

Pillay defendió el papel de la diplomacia para buscar salidas a los conflictos actuales, pero insistió en que cualquier proceso de mediación debe partir de las necesidades y decisiones de las poblaciones directamente afectadas.

“Por supuesto, alentamos a los líderes a intervenir y mediar, pero deberían estar guiados por lo que los pueblos de esos países quieren, no por las aspiraciones y deseos de países externos”, dijo.

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¿Qué dijo sobre la intervención de los Estados Unidos?

Acerca del papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en distintos procesos de negociación internacional, Pillay cuestionó que pueda hablarse de conflictos definitivamente resueltos mientras continúan los enfrentamientos y el sufrimiento de la población civil.

La jurista puso como ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, que continúa activa pese a las distintas iniciativas diplomáticas impulsadas para intentar ponerle fin.

Pillay aclaró que no ha estudiado ese conflicto con el mismo nivel de profundidad que la situación en Gaza, pero aseguró que respalda los llamados para detener las hostilidades.

“Apoyo a todos aquellos que están pidiendo un fin al conflicto”, mencionó.

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“Tenemos que respetar los derechos de las personas”

La Nobel de Paz 2026 insistió en que las potencias que participan en procesos de negociación no deberían imponer sus propios intereses políticos o territoriales sobre las poblaciones afectadas.

Además, cuestionó propuestas planteadas desde Estados Unidos sobre el futuro de Gaza y defendió que cualquier solución debe respetar los derechos de quienes viven allí.

“Tenemos que respetar los derechos de las personas de esa región o de ese país”, dijo.

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Pide fortalecer el papel de Naciones Unidas

Durante la entrevista, Pillay mencionó que durante su etapa como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó 79 países y buscó reunirse no solo con gobiernos y jefes de Estado, sino también con representantes de la sociedad civil.

Según explicó, ese contacto directo le permitía llevar las preocupaciones de las comunidades a escenarios como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Pillay defendió que la organización siga desempeñando un papel central en la respuesta a los conflictos internacionales y en la búsqueda de soluciones sustentadas en el derecho internacional.

No obstante, sostuvo que la agenda de Naciones Unidas no puede limitarse a las guerras y aseguró que debe mantener entre sus prioridades problemas como la pobreza, el desempleo y la desigualdad, así como sus efectos particulares sobre mujeres y niños.

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“Debe existir un lugar al que puedan acudir las víctimas”

Finalmente, la ex alta comisionada defendió los mecanismos de justicia internacional frente a los intentos de debilitar a las instituciones encargadas de investigar las violaciones más graves de los derechos humanos.

Pillay sostuvo que debe existir un lugar al que puedan acudir las víctimas cuando los sistemas judiciales nacionales no tienen la capacidad de protegerlas o cuando son perseguidas por gobiernos o grupos armados.

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