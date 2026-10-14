“En Gaza hubo y sigue habiendo un genocidio”: Navi Pillay, Nobel de Paz 2026,

dpatop - 09 October 2026, Bavaria, Nuremberg. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador) / picture alliance

Navi Pillay, ganadora del Nobel de Paz 2026, exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de la comisión de investigación de la ONU sobre los territorios palestinos, aseguró en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio que las pruebas recopiladas por ese organismo permiten concluir que en Gaza se cometió un genocidio.

“Encontramos, a partir de todos los hechos que reunimos y de las declaraciones de los líderes, que allí estaba ocurriendo un genocidio y que sigue ocurriendo”, afirmó.

La jurista explicó que la comisión habló con integrantes de la sociedad civil israelí, investigadores y académicos antes de elaborar sus conclusiones y cuestionó la resistencia de parte de la comunidad internacional para reconocer lo que ocurre con la población palestina.

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“Debe haber investigación y enjuiciamiento”

Pillay insistió en que las conclusiones de la comisión no deberían limitarse a una discusión política y aseguró que los hechos deben ser investigados judicialmente.

“Dijimos que debe haber investigación y enjuiciamiento”, dijo.

Según la Nobel de Paz, Israel rechaza la acusación de genocidio, mientras Estados Unidos continúa suministrándole armamento y varios gobiernos europeos han mantenido una posición mucho más silenciosa frente a la situación.

También recordó el histórico respaldo de Sudáfrica a la causa palestina y evocó la posición de Nelson Mandela, quien sostenía que la libertad de los sudafricanos no estaría completa mientras Palestina no fuera libre.

“La situación para ellos parece estar empeorando”, mencionó.

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Pillay criticó el giro de Colombia frente a Israel

Durante la entrevista, Pillay también aseguró que Colombia se está alejando de principios internacionales.

“Su país parece estar alejándose mucho de las normas y estándares que todos los estados acordaron respetar para proteger los derechos humanos”, afirmó.

Además, cuestionó el acercamiento del gobierno de Abelardo de la Espriella con Israel y aseguró que decisiones como el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí alejan al país de normas internacionales.

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“Estoy muy triste de escuchar estos cambios en las políticas del gobierno”, concluyó.

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