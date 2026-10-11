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11 oct 2026 Actualizado 20:54

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Fútbol

Santa Fe vs Fortaleza EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por la Copa Colombia 2026

El vencedor de esta llave a partido único se enfrentará con el Once Caldas.

Santa Fe vs Fortaleza EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por la Copa Colombia 2026. (Colprensa - Lina Gasca).

Santa Fe vs Fortaleza EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por la Copa Colombia 2026. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Santa Fe vs Fortaleza EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por la Copa Colombia 2026. (Colprensa - Lina Gasca).
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Los octavos de final de la Copa Colombia 2026 concluyen este domingo 11 de octubre en Mosquera, Cundinamarca, en donde Independiente Santa Fe se medirá con Fortaleza. Al ser llave a partido único, el vencedor de este duelo avanzará directamente a los cuartos de final.

Es preciso recordar que esta fue la última serie en definirse, debido a los problemas que hubo en el calendario por cuenta del terremoto que azotó al país el 10 de agosto y los compromisos internacionales que tuvo el cuadro cardenal.

Por lo pronto, las llaves correspondientes a los cuartos de final son:

  • Internacional de Bogotá vs Llaneros
  • Barranquilla FC vs América de Cali
  • Atlético Nacional vs Independiente Medellín
  • Once Caldas vs Santa Fe / Fortaleza

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Santa Fe vs Fortaleza

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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