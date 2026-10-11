Santa Fe vs Fortaleza EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido por la Copa Colombia 2026. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Los octavos de final de la Copa Colombia 2026 concluyen este domingo 11 de octubre en Mosquera, Cundinamarca, en donde Independiente Santa Fe se medirá con Fortaleza. Al ser llave a partido único, el vencedor de este duelo avanzará directamente a los cuartos de final.

Es preciso recordar que esta fue la última serie en definirse, debido a los problemas que hubo en el calendario por cuenta del terremoto que azotó al país el 10 de agosto y los compromisos internacionales que tuvo el cuadro cardenal.

Por lo pronto, las llaves correspondientes a los cuartos de final son:

Internacional de Bogotá vs Llaneros

Barranquilla FC vs América de Cali

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Once Caldas vs Santa Fe / Fortaleza

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