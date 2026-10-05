Cerca de 65 mil estudiantes del ICETEX tendrán un alivio temporal en los intereses de sus créditos

Cerca de 65 mil estudiantes que actualmente tienen un crédito con el ICETEX recibirán desde octubre un alivio en el pago de los intereses. La medida busca reducir temporalmente el costo de los créditos para quienes todavía están cursando sus programas académicos.

En total, son 64.904 estudiantes los que podrán recibir este beneficio. Para financiarlo, fueron destinados 49.330 millones de pesos a través del Ministerio de Educación, recursos que se utilizarán hasta que se agote la bolsa destinada para el subsidio.

¿Quiénes están cobijados?

La medida está dirigida a los estudiantes que siguen actualmente en etapa de estudios y que, además, se encuentran al día con sus obligaciones ante el ICETEX o tienen una mora que no supera los 30 días.

Para ellos, la tasa de interés durante el periodo del subsidio será de IPC + 0 puntos. Dicho de una manera más sencilla: durante este tiempo, el estudiante no tendrá que asumir los puntos adicionales que normalmente se suman al IPC en su crédito.

Y hay algo importante para quienes cumplen las condiciones; el beneficio se verá reflejado directamente en el recibo de pago de octubre. Según lo brindado por ICETEX no señala que los estudiantes tengan que hacer una inscripción o solicitud adicional para recibirlo; la medida se aplicará a quienes estén cobijados por las condiciones establecidas.

Ahora bien, el alivio no es permanente. Los recursos destinados para financiarlo son limitados y, una vez se agoten los 49.330 millones de pesos, volverá a aplicarse la tasa que cada estudiante tenía pactada originalmente con el ICETEX.

Esto es importante porque el subsidio no cambia de manera definitiva las condiciones del crédito. Según la entidad, las tasas originales dependen de la línea de financiación y están entre IPC + 7 % e IPC + 12 %. Por eso, mientras esté vigente la medida el estudiante tendrá el alivio, pero después volverá a la tasa que correspondía a su crédito.

El beneficio además, llega después de que los subsidios a la tasa para estudiantes en etapa de estudios y para quienes estaban pagando sus créditos en amortización fueran suspendidos desde el primer semestre de 2025.

Así que, para un estudiante que actualmente esté pagando un crédito del ICETEX, la referencia más inmediata será su recibo de octubre. Si está cursando su programa, se encuentra al día o tiene hasta 30 días de mora y está dentro de los beneficiarios de la medida, verá aplicada temporalmente la tasa de IPC + 0 puntos.

Cabe reslatar que el alivio continuará mientras estén disponibles los recursos destinados para financiarlo. Después, el crédito volverá a las condiciones de tasa pactadas originalmente.