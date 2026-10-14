México se plantea agregar sanciones a ley para plataformas que no protejan a menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este miércoles de que su Gobierno podría impulsar una ley para sancionar a las plataformas digitales que incumplan las medidas de protección a menores frente a contenidos violentos y sexuales, después de concederles un mes para adaptar sus servicios.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que las empresas aceptaron las disposiciones de un decreto presidencial que será publicado este miércoles y solicitaron un plazo de 30 días para preparar los cambios necesarios, cuya aplicación será supervisada por la Agencia de Transformación Digital.

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Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que el decreto obligará a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, clasificar los contenidos por edades y establecer configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas para niños y adolescentes.

Las disposiciones también contemplan la retirada inmediata de cuentas o contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y otras conductas ilícitas.

Además, las empresas deberán incorporar herramientas de supervisión parental y mecanismos para que los usuarios denuncien contenidos que puedan poner en riesgo a los menores.

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Alcalde precisó que las nuevas obligaciones alcanzan a los servicios digitales que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos entre usuarios.

Entre las compañías que participaron en las reuniones con el Gobierno mexicano mencionó a Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, cuyos representantes, según la funcionaria, manifestaron su disposición a aplicar las medidas.

El decreto también establece que las plataformas deberán contar con puntos de contacto para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar información relevante para las investigaciones y alertar sobre contenidos que representen riesgos contra la vida.

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Alcalde subrayó que el decreto será obligatorio, aunque no contempla sanciones, y explicó que la Consejería Jurídica mantendrá abierto un espacio para analizar posibles propuestas de regulación adicional.

La medida se fundamenta en la legislación mexicana sobre los derechos de niños y adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar un acceso seguro a internet y prevenir distintas formas de violencia digital.

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