Ornella Bellia, ejecutiva FIFA, sobre lucha contra el cáncer: “No hay un manual de cómo enfrentarlo”

Ornella Bellia, directora de Fútbol Profesional de la FIFA, habló con 6AM W sobre su libro ‘El Juego de la Vida’, en el cual entrelaza su pasión por el fútbol con la lucha contra el agresivo cáncer linfático que enfrenta.