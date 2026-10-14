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14 oct 2026 Actualizado 19:28

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Ornella Bellia, ejecutiva FIFA, sobre lucha contra el cáncer: “No hay un manual de cómo enfrentarlo”

Ornella Bellia, directora de Fútbol Profesional de la FIFA, habló con 6AM W sobre su libro ‘El Juego de la Vida’, en el cual entrelaza su pasión por el fútbol con la lucha contra el agresivo cáncer linfático que enfrenta.

Ornella Bellia, ejecutiva FIFA, sobre lucha contra el cáncer: “No hay un manual de cómo enfrentarlo”

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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