¿Luis Suárez o Kevin Viveros? Estos son los colombianos con más goles en la temporada 2026 / Getty Images

Aunque en antaño era un tema que no generaba la más mínima preocupación por hombres de la talla de Radamel Flcao García, Jackson Martínez y Carlos Bacca, en la actualidad la Selección Colombia ha sufrido en gran medida por los goleadores.

Y no es que escaseen los delanteros a nivel mundial, pasa que no han logrado demostrar el poderío que tienen en sus clubes clubes en la Selección. No en vano, tanto Luis Javier Suárez, Cucho Hernández y Jhon Córdoba se fueron del campeonato con las manos vacías.

Habrá que esperar a que estos goleadores logren brillar en la Tricolor y a partir de allí ilusionar a la gente de cara a la Copa América 2028 y, por qué no, el Mundial 2030.

Colombianos con más goles en la temporada 2026

Según datos de Sofascore, portal especializado en estadísticas del fútbol, Luis Javier Suárez se mantiene como el futbolista colombiano que más goles ha marcado durante la temporada 2026. Con el Sporting Lisboa suma 29 anotaciones en 42 encuentros disputados.

En el segundo puesto se encuentra Kevin Viveros, el hombre sensación del Brasileirao y de reciente paso por la Selección Colombia. En 34 presencias acumula 22 tantos. Sorpresivamente, el podio lo cierra Yeison Guzmán, máxima figura del América de Cali, con la misma cantidad de anotaciones, pero en 39 partidos.

Guzmán no es el único representante de la liga local, entendiendo que lo sigue Luis Fernando Muriel con 21 goles en 41 juegos y Hugo Rodallega es sexto con 20 tantos en 48 presencias. Claro está que al capitán de Independiente Santa Fe lo supera Bayron Garcés del Blooming boliviano por tener la misma cantidad de anotaciones en menos partidos (35).

En la séptima colocación está Camilo Durán, contratación estrella del Celtic escocés, con 19 dianas y del octavo al décimo suman 18 tantos: Jayder Asprilla (Sheriff), Brayan León (Mamelodi Sundowns) y Roger Martínez (Al-Taawon FC).