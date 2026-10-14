Balacera en Medellín deja un policía herido y un civil muerto

Medellín

En la noche de este martes se reportó una balacera en pleno centro de Medellín que dejó un policía herido, un civil muerto y, al parecer, otras dos personas habrían quedado lesionadas en el cruce de disparos.

Según el reporte preliminar de la policía Metropolitana, el fallecido habría atacado al uniformado ocasionándole una herida en el estómago; este reacciona y con el arma de dotación le da de baja.

El hecho se reportó en la avenida Oriental, cerca del parque de San Antonio y a una cuadra del comando de policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades están investigando este hecho violento.