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14 oct 2026 Actualizado 02:33

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Medellín

Balacera en Medellín deja un policía herido y un civil muerto

Al parecer, habría dos personas más heridas en el cruce de disparos reportado en la Av. Oriental cerca del parque San Antonio.

Balacera en Medellín- foto cortesía

Balacera en Medellín- foto cortesía

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En la noche de este martes se reportó una balacera en pleno centro de Medellín que dejó un policía herido, un civil muerto y, al parecer, otras dos personas habrían quedado lesionadas en el cruce de disparos.

Según el reporte preliminar de la policía Metropolitana, el fallecido habría atacado al uniformado ocasionándole una herida en el estómago; este reacciona y con el arma de dotación le da de baja.

El hecho se reportó en la avenida Oriental, cerca del parque de San Antonio y a una cuadra del comando de policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades están investigando este hecho violento.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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