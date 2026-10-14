En Armenia no habrá otro día sin carro y sin moto en lo que queda del año 2026: Alcalde

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Armenia

Por afectaciones posterremoto, Alcaldía de Armenia cancela la segunda jornada del Día sin Carro y Moto del 2026

La administración municipal, liderada por James Padilla García, ha decidido cancelar la segunda jornada del Día sin Carro y Moto en Armenia correspondiente a la vigencia 2026.

El mandatario por su parte explicó “muchos problemas hemos tenido. La gente ha sufrido mucho en el desplazamiento de nuestra ciudad. Hemos crecido en materia de habitantes, en materia de parque automotor, en crecimiento de edificaciones e infraestructura, pero seguimos teniendo las mismas vías de siempre. Es así que, teniendo en cuenta la ejecución de este proyecto importante del ordenador vial de la segunda, pues por este semestre hemos determinado no llevar a cabo este día sin carro y esperamos las determinaciones para mirarlos ten teniendo en cuenta el proceso de movilidad para los primeros meses del próximo año”

“Dadas las afectaciones que aún persisten en diferentes puntos de la ciudad posterremoto, hemos tomado esta decisión pensando en las necesidades que aún tienen muchos sectores productivos de la capital”, comentó Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte.

Desde la parte jurídica ya se adelantan todas las formas legales para dejar en firme esta decisión.

Cabe recordar que la fecha programada para el segundo día sin carro y sin moto en la capital del Quindío estaba programada para el 23 de septiembre, pero fue aplazada por la emergencia derivada del terremoto del 10 de agosto y los problemas de movilidad por la obra vial del deprimido de bomberos, ahora se cancela definitivamente.

Es importante tener en cuenta que en Armenia se realizan dos jornadas de día y sin carro en respuesta a un acuerdo municipal Acuerdo 153 del 2 de diciembre de 2019 aprobado en el concejo que establece que esta jornada debe realizarse una en el primer semestre de cada año y una en el segundo semestre, el 12 de mayo del 2026 se realizó la primera jornada sin carro y sin moto en Armenia.