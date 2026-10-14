Con normalidad y sin alteración de orden público se cumplió la marcha en Armenia

Armenia

En efecto Armenia se unió a la movilización nacional donde sindicatos y centrales obreras sentaron su voz de protesta en contra de las políticas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Inicialmente Esteban Bernal del Sindicato de Educadores del Quindío manifestó que el motivo de la movilización está relacionado con varias medidas que ha implementado el gobierno en lo que considera ha sido arbitrariamente en contra de los trabajadores, el medio ambiente y con los educadores.

Puntualmente sobre la educación pública dio a conocer que el malestar está enfocado en que la educación no es una mercancía sino un derecho por lo que se debe proteger para no permitir la privatización que tiene como finalidad el lucro.

Evidenció la preocupación con el decreto que busca restringir la protesta social puesto que es clave para pronunciarse la comunidad ante las diferencias que se tienen con el actual gobierno.

“Ciertamente una preocupación porque el día de ayer en la tarde sin socialización hay un decreto que busca restringir la protesta social, frente a la cual hay muchas ambigüedades, mucha información. Armenia es un pueblo pacífico en donde nos hemos movilizado normalmente en paz, así será el día de hoy”, destacó.

CUT

En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la central unitaria de trabajadores, CUT Quindío, Diego León Caicedo quien sostuvo que la convocatoria surge por las medidas regresivas que han promovido en el gobierno nacional y cercenando derechos con los que se avanzaron en el gobierno anterior en pro de los trabajadores del país.

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“La Central unitaria de trabajadores de la Junta Nacional, se toma la determinación en días pasados de convocar a una movilización nacional el día hoy 14 de octubre en contra de todas estas medidas regresivas, retardatarias que se han venido promoviendo desde el gobierno de Abelardo de la Espriella, donde se han venido cercenando derechos que se avanzaron en el gobierno anterior con los trabajadores y que efectivamente a través de todo lo que se ha venido emitiendo de las políticas de este gobierno se han venido recortando”, dijo.

Dijo que entre las grandes preocupaciones está la derogatoria de 11 circulares donde se limitan los derechos laborales frente a la reglamentación que se obtuvo con la reforma laboral.

“Viene una derogatoria a través de un decreto nacional por parte del gobierno nacional de 11 circulares que fueron emitidas en el gobierno anterior, donde se limitan los derechos eh laborales frente a la reglamentación que se dio de la reforma laboral y que empiezan a cercenar derechos de los trabajadores en Colombia”, resaltó.

Autoridades de Armenia

Finalmente, el secretario de Gobierno de la capital quindiana Carlos Arturo Ramírez indicó que la jornada transcurrió con normalidad puesto que las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica.

Recordó que fue establecido el Puesto de Mando Unificado con el fin de hacerle seguimiento a la actividad que se concentraba en el centro de la ciudad y para evitar cualquier eventualidad que generara alguna alteración del orden público.

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Además, resaltó el acompañamiento permanente de la administración municipal y de las autoridades para que la jornada se viviera de manera tranquila.

“Al inicio de la marcha más o menos contamos entre 500 y 700 personas. Hay un acompañamiento de la institucionalidad con PMU instalado ayer, desde ayer por la mañana por el señor alcalde. Ayer por la noche, el presidente de la República instaló PMU nacional y hoy tenemos acompañamiento de todo Derechos Humanos de la Alcaldía, de nuestros gestores, de nuestra Policía, nuestro Ejército, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades que tienen que ver con todo el tema de seguridad”, mencionó.